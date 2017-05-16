Прокуратура разбирается со скандалом о «липовых» дипломах УрГУПСа у сотрудников «Перми-Сортировочной»

Публикации за 16.05.17

В редакцию РИА «Новый день» обратились представители профсоюза железнодорожников, которые заявляют о махинациях с поддельными дипломами у работников станции «Перемь-Сортировочная». Под подозрением несколько инженеров и машинистов. В деле разбиралась транспортная прокуратура, которая уже обратилась с иском в суд.

Как рассказал NDNews.ru представитель профсоюзной организации Александр Волегов, те факты, что несколько сотрудников «Перми-Сортировочной» работают по купленным дипломам, вскрылись этой весной, причем случайно. «Инспектор отдела кадров повздорила с начальником отдела кадров, что-то они не поделили, ну и инспектор – у них же все дела личные лежат – все сдала в АО «РЖД», по каждой фамилии», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о шести сотрудниках с поддельными дипломами – под подозрение попали техник-расшифровщик, двое машинистов-инструкторов, двое дежурных по депо, а также инженер по эксплуатации. Однако, по словам Волегова, речь может идти о большем количестве сотрудников «Перми-Сортировочной», которые работают по поддельным дипломам. Он пояснил, что на станции был некомплект штата, поэтому, как он считает, отдел кадров и пошел на подлог. «Пытаясь укомплектовать места, они начали предлагать работникам такую схему. В итоге, когда об этом узнали в РЖД, начали историю раскручивать, четверо человек из тех, кто работал по липовым дипломам, были уволены. Якобы по соглашению сторон. А кто все это организовал – в отделе кадров, – так и сидит на месте», – пожаловался представитель профсоюза.

В ситуацию сначала включилась транспортная полиция. В апреле ведомство выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что в ходе проверки персонала станции «Пермь-Сортировочная» был выявлен липовый документ. «Работник Эксплуатационного локомотивного депо использовал поддельный диплом для назначения его на вышестоящую должность», – приводит «АиФ» слова пресс-секретаря Пермского ЛО МВД России на транспорте Ольги Аксеновой. Полиция на транспорте выяснила тогда, что 31-летний помощник машиниста купил диплом УрГУПСа за 30 тысяч рублей в Перми и получил повышение по службе.

В Пермской транспортной прокуратуре подтвердили, что также проводили проверку по этому вопросу, правда, по меньшему количеству поддельных документов. «У нас информация была по двум дипломам, когда мы проверяли отказные, которые пришли из полиции. Сейчас материалы проверки отправлены в суд, но извещений о дате слушания пока не было», – рассказала NDNews.ru помощник руководителя Пермской транспортной прокуратуры Ксения Швалева.

В пресс-службе Свердловской железной дороги, в чью структуру входит станция «Пермь-Сортировочная», отказались прояснить ситуацию. «Мы не можем комментировать вопросы, находящиеся в стадии судебного разбирательства», – сказали в ведомстве в ответ на запрос NDNews.ru. Получить комментарии представителей УрГУПСа также не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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