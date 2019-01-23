Пермское отделение РЖД и УрГУПС заподозрены в торговле дипломами и взятках – за дело взялся СКР

Расследование дела почти двухлетней давности о липовых дипломах сотрудников Перми-Сортировочной получило продолжение и может обрасти новыми эпизодами. После вмешательства вышестоящих инстанций в ноябре прошлого года Пермская транспортная прокуратура признала незаконным отказ полиции в возбуждении уголовного дела. Расследование перепоручено Следственному управлению СКР на транспорте – об этом РИА «Новый День» сообщил один из участников процесса.

Судя по имеющимся в распоряжении редакции копиям материалов предыдущего полицейского расследования, суть дела в том, что отдел кадров и профсоюз Перми-Сортировочной заподозрены в оформлении сотрудников по липовым дипломам. В 2017 году представитель профсоюзной организации Александр Волегов рассказал «Новому Дню», что информация об этом вскрылась случайно. «Инспектор отдела кадров повздорила с начальником отдела кадров, что-то они не поделили, ну и инспектор – у них же все дела личные лежат – все сдала в АО «РЖД» по каждой фамилии», – рассказал Волегов.

По его словам, речь шла о шести сотрудниках с поддельными дипломами – под подозрение попали техник-расшифровщик, двое машинистов-инструкторов, двое дежурных по депо, а также инженер по эксплуатации. Однако, по словам Волегова, речь может идти о большем количестве сотрудников, которые работают по поддельным дипломам Пермского железнодорожного техникума, вошедшего в структуру УрГУПС в 2007 году. Он пояснил, что на станции был некомплект штата, поэтому, как он считает, отдел кадров и пошел на подлог. «Пытаясь укомплектовать места, они начали предлагать работникам такую схему. В итоге, когда об этом узнали в РЖД, начали историю раскручивать, четверо человек из тех, кто работал по липовым дипломам, были уволены. Якобы по соглашению сторон. А кто все это организовал – в отделе кадров, – так и сидит на месте», – пожаловался представитель профсоюза.

Сначала расследование вели полицейские линейного отдела УМВД на транспорте, но вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. После направления ряда жалоб в надзорные ведомства 30 ноября 2018 года Пермская транспортная прокуратура отменила отказные постановления ЛО УМВД и инициировала новое расследование силами Следственного управления СКР на транспорте.

Один из свидетелей – бывший машинист тепловоза С. – подтвердил «Новому Дню», что недавно был вызван на допрос к новому следователю, которому рассказал не только о поддельном дипломе, но и о взятке, которую он был вынужден дать руководителю местной профсоюзной ячейки за возможность продолжить работу.

«Однажды при ежегодном медосмотре меня забраковала медкомиссия, – рассказывает С. – Вызывает меня начальник отдела кадров и говорит, что будут увольнять. А мне два года до пенсии, и другой работы нет! Я поинтересовался, можно ли что-то придумать, потому что на станции Верещагино есть вакансия дежурного, и она отправила меня к председателю цехового комитета. Тот сказал, что вопрос решаем, но я ему должен заплатить 18 тысяч, положив их в книгу в его кабинете. Я согласился».

При переводе С. на новую должность в его кадровом деле возник фальшивый диплом Пермского железнодорожного техникума, якобы выданный ему в 2012 году, – чтобы соблюсти формальности перевода кандидату требовалось профильное образование. В полиции он заявил, что в этом учебном заведении никогда не учился и о происхождении диплома ему ничего неизвестно.

Интересно, что большинство документов об образовании появились в 2012 году, то есть через пять лет после вхождения Пермского железнодорожного техникума в структуру Уральского государственного университета путей сообщения с новым названием «Пермский институт железнодорожного транспорта». В материалах дела есть официальные ответы ПЖИТ на запросы полиции, в которых говорится, что никто из шести упоминаемых в деле сотрудников Перми-Сортировочной в вузе не учился.

Один из опрошенных участников этого дела предположил, что полицейские могли попросту ошибиться в наименовании учебного заведения, по привычке указав его старое название. Происхождение сомнительных бланков и способ их появления в документах отдела кадров предстоит установить новым следователям.

Пермь, РИА «Новый День», Максим Фадейков

Пермь. Другие новости 23.01.19

Выжившую в горах туристку везут на вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург. / Телеграм-блогер Александр Устинов останется под арестом еще на 4 месяца. / Екатеринбургские депутаты не знают, как правильно тратить деньги на избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»