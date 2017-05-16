Теперь у Ройзмана есть шесть депутатов: эксперты заново оценили шансы главы Екатеринбурга пройти муниципальный фильтр

Публикации за 16.05.17

Выдвижение Евгения Ройзмана в губернаторы от «Яблока» обеспечит градоначальнику партийную поддержку, но не поможет ему преодолеть муниципальный фильтр. На сегодняшний день в Свердловской области всего шесть депутатов-яблочников, так что мэру Екатеринбурга придется искать в области еще 120 сторонников среди самовыдвиженцев.

Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно уставу «Яблока», кандидата выдвинет региональное отделение, после чего кандидатуру утвердит федеральное бюро партии. Однако, дата проведения свердловской конференции «Яблока» пока неизвестна. Руководитель реготделения Юрий Переверзев сообщил информагентству, что конференция состоится после официального объявления избирательной кампании. Вероятно, это случится после 6-7 июня, когда свердловский парламент назначит губернаторские выборы.

Политолог Сергей Мошкин считает, что выдвижение от «Яблока» – наиболее подходящий вариант для главы Екатеринбурга. «Можно как угодно расценивать идеологию и позиции «Яблока», но у партии есть имя и бэкграунд. И, как мне кажется, достаточно чувства ответственности, чтобы не отозвать своего выдвиженца в решающий момент. Это чрезвычайно важно для Ройзмана, у которого есть печальный опыт взаимодействия со «Справедливой Россией» и «Гражданской платформой». Да, бренд «Яблока» амбивалентный – кто-то в партии разочаровался, кто-то до сих пор поддерживает Явлинского. Но это вряд ли отразится на кампании Ройзмана. Выборы губернатора сильно персонифицированы, так что партийная принадлежность или выдвижение от партии для кандидата тут вторичны», – отмечает собеседник агентства.

Между тем, выбор партии – самый легкий этап, и главной задачей для Ройзмана остается прохождение муниципального фильтра. Политолог Евгений Минченко обращает внимание на то, что муниципальных депутатов у партии «Яблоко» в Свердловской области всего шесть, и не факт, что ему удастся сагитировать в свою пользу беспартийных депутатов (которых в регионе 311). «Как показывает практика, среднестатистический депутат-самовыдвиженец в России – это бизнесмен, который решил сэкономить на выдвижении от политической партии, но на самом деле никаких претензий к власти не имеет. Поэтому я отношусь к шансам Ройзмана достаточно скептически. Либо ни один оппозиционный кандидат не проходит фильтр, либо им надо идти на поклон к Тунгусову», – считает он. При этом так же скептически Евгений Минченко воспринимает и предположение, что за выдвижением Ройзмана на самом деле стоит сам первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. «Проблема с Евгением Вадимовичем заключается в том, что ему очень сложно быть договорным кандидатом, он натура увлекающаяся. Помните, как-то к нам привезли Монсона (Джефа Монсона, боксера из США)? Бой между ним и местным спортсменом должен был быть договорной, но наш спортсмен внезапно увлекся. Так и тут – увлечется и будет за соперником по рингу бегать», – привел сравнение Минченко.

Еще одним осложняющим задачу Ройзмана фактором может стать недавнее постановление областного избиркома, согласно которому все списки муниципальных депутатов, поддержавших того или иного кандидата, будут публиковаться в «Областной газете» – то есть, узнать, кого поддержал тот или иной депутат, сможет абсолютно любой желающий. Впрочем, есть мнение, что тем депутатам, у которых к сентябрю заканчивается срок полномочий, терять уже нечего, и на прощание они вполне могут показать врио губернатора комбинацию из трех пальцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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