«А раз так – на аборт уродца!» – депутаты обсудили предстоящие выборы губернатора

Публикации за 11.04.17

Депутаты от оппозиции сравнили процесс выдвижения кандидатов в губернаторы с беременностью, а непрохождение муниципального фильтра – с абортом.

Неординарными ассоциациями отличился эсер Андрей Жуковский, который выступил резко против очередного изменения избирательного законодательства. По заявлению справедливоросса, сейчас в области есть несколько «мужчин среднего возраста, немножко беременных губернаторством», – это те, кто теоретически может стать кандидатами на выборах от оппозиционных партий, но должны набрать подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра. «Вот вырастает «ребёночек» здоровенький, и мы идём за помощью к Виктору Анатольевичу (Шептию). А он смотрит – ребёночек слишком крупный, может получиться второй тур. А раз так – на аборт уродца!» – блеснул оригинальностью образов депутат.

Напомним, на прошлой неделе профильный комитет заксо одобрил проект изменений в избирательный кодекс, крайне важных для ближайших выборов главы региона. Поправки сокращают срок предоставления в избирком всего пакета документов от кандидатов в губернаторы, включая подписи по так называемому «муниципальному фильтру». Согласно законопроекту, весь пакет документов должен быть представлен не ранее 55 и не позднее 45 дней до дня голосования. То есть, если выборы губернатора, как и планируется, состоятся 10 сентября, сдать документы кандидаты должны в период с 16 по 26 июля.

По сути, на размер действующего муниципального фильтра эти изменения никак не влияют, но Андрей Жуковский и на комитете, и на пленарном заседании заявил, что его смущает другое – «поправка на объективную реальность, в которой мы живем». «Муниципальный фильтр есть такой, какой он есть, – заявил эсер. – И пройти его можно, только договорившись с администрацией губернатора или с Виктором Анатольевичем (Шептием – прим. ред.). Нам всем придётся набрать в руку побольше пепла, посыпать им голову и ползти на коленях к Шептию с мольбой «спасите-помогите», – заявил на комитете Жуковский.

Несмотря на красноречие эсера, думское большинство законопроект поддержало – за проголосовало 35 депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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