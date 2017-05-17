Для выступления на тагильских праймериз Сергею Носову хватит двух минут / Итог станет известен уже вечером

Публикации за 17.05.17

Сегодня в Нижнем Тагиле проходят праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты городской думы и кандидата на пост главы города. Со вторым пунктом все заранее понятно: фигуры, равнозначной действующему градоначальнику Сергею Носову, в Нижнем Тагиле нет.

Как сообщили NDNews.ru в нижнетагильском местном отделении ЕР, выступления и дебаты кандидатов будут идти сегодня весь день, начиная с 9 утра, в местном Общественно-политическом центре. Сначала перед 200 выборщиками выступят все 74 претендента на депутатское кресло, а ближе к вечеру, около 17-00 – три зарегистрированных претендента в кандидаты на пост мэра: Сергей Носов, спикер гордумы Александр Маслов и замглавы города Владислав Пинаев. На выступление каждому кандидату отведено две минуты, еще по две – на дебаты с оппонентами.

Добавим, что Сергей Носов не только баллотируется в мэры, но и входит в партийный список по Единому округу на думских выборах. Кроме него, в общегородскую тройку входят депутаты заксобрания Владимир Рощупкин (УВЗ) и Алексей Кушнарев (НТМК). В случае победы, все они, вероятно, откажутся от мест в гордуме в пользу однопартийцев. Среди кандидатов в городскую думу заявился и руководитель аппарата мэрии – Андрей Ленда. По данным NDNews.ru, Носов рассчитывает заменить им нынешнего спикера гордумы Александра Маслова. В пользу этой версии говорит тот факт, что сам Маслов подал заявление только на праймериз по выборам мэра, но не стал заявляться на выборы в думу.

Интересно, что направил документы на праймериз ЕР и бывший лидер местных эсеров Андрей Муринович, ныне беспартийный. В целом почти половина кандидатов в думу – представители тех или иных подразделений градообразующих предприятий: Евраз, НТМК или Уралвагонзавод, остальные – сотрудники городских муниципальных предприятий или работники социальной сферы (врачи, педагоги, и даже один сотрудник Епархии).

Напомним, участие Сергея Носова в мэрских выборах было одной из главных интриг этого года. Многие эксперты считали, что он вполне может бросить вызов Евгению Куйвашеву на праймериз по выборам губернатора, однако этого не произошло: спарринг-партнером Куйвашева стал секретарь областного отделения ЕР Виктор Шептий.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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