В Екатеринбурге возбудили дело на энергетиков, незаконно продававших чужой ресурс

Публикации за 17.05.17

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против сотрудников компании ООО «Региональные электрические системы». Компания полтора года собирала деньги с потребителей, не являясь поставщиком ресурса.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, факт незаконных действий коммунальщиков вскрылся после проверки надзорного ведомства. ООО «РЭС» с января 2015 года по август 2016 года собирала деньги за электроэнергию с жителей поселка Шабровский, не имея права предоставлять ресурс. В прокуратуре уточнили, что РЭС вообще не являются энергосбытовой компанией и продавали электроэнергию, которую не приобретали и не производили. От действий компании пострадало АО «Екатеринбургэнергосбыт».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ («Причинение ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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