Актриса из Екатеринбурга, снявшаяся в фильме Лозницы, поедет на Каннский фестиваль

Публикации за 17.05.17

Сегодня в Каннах начинается юбилейный 70-й международный фестиваль, который продлится до 28 мая. 25 мая в рамках основной программы состоится премьера фильма Сергея Лозницы «Кроткая» по повести Достоевского, в котором снялись многие актеры «Коляда-театра». Но в Канны поедет лишь Василина Маковцева, сыгравшая главную роль.

70-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года. Жюри основного конкурса в этом году возглавит испанский кинорежиссер и сценарист Педро Альмодовар. В качестве открывающего фильма выбран «Призраки Исмаэля» французского кинорежиссёра Арно Деплешена.

Также в основной программе конкурса – две российские ленты: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы. В последнем снялись многие актеры «Коляда-театра» из Екатеринбурга: Сергей Колесов, Светлана Колесова, Сергей Федоров, Алиса Кравцова, Константин Итунин, Александр Замураев. Самого Николая Коляду Лозница пригласил на эпизодическую роль: драматург играл бездомного, собирающего бутылки. Но на премьеру в Канны поедет только Василина Маковцева – именно она сыграла главную роль, современный прототип Кроткой. По словам самой Василины, фильм она увидит лишь на фестивале, до этого видела лишь черновые эпизоды.

Премьера фильма Лозницы состоится 25 мая. Известно, что действие фильма, основанного на повести Достоевского, происходит в наши дни. Это рассказ о деревенской женщине, которая получает обратно посылку, так не дошедшую до ее осужденного мужа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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