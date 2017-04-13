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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

Фильм «Кроткая» с режиссером Колядой в роли бомжа попал в основную программу Каннского фестиваля

Фильм «Кроткая» с режиссером Колядой в роли бомжа попал в основную программу Каннского фестиваля

Фильм режиссера Сергея Лозницы «Кроткая», основанный на повести Достоевского, вошел в основную программу Каннского фестиваля. В картине многие роли, в том числе главные, сыграли актеры «Коляда-театра» из Екатеринбурга. Сам Николай Коляда тоже «засветился» в фильме в роли бомжа. Также за приз в Каннах поборется фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Фильмы российских режиссеров Андрея Звягинцева и Сергея Лозницы попали в основную программу Каннского кинофестиваля. Сообщение появилось в соцсетях фестиваля. Звягинцев поборется за награды с фильмом «Нелюбовь», Лозница – с драмой по Достоевскому «Кроткая». Ранее оба режиссера уже получали в Каннах награды: Фильм Лозницы «В тумане» в 2012 году получил приз FIPRESCI, Звягинцев за «Левиафан» взял приз за лучший сценарий в 2015-м.

Интересно, что в фильме «Кроткая», премьера которого состоится как раз на фестивале, сыграли многие актеры «Коляда-театра» из Екатеринбурге. Василина Маковцева исполнила главную роль. Также в драме можно будет увидеть Сергея Колесова, Сергея Федорова, Александра Замураева, Константина Итунина и других. Самого Николая Коляду Лозница пригласил на эпизодическую роль: драматург играл бездомного, собирающего бутылки.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Поедут ли екатеринбургские артисты в Канны на премьеру, пока не ясно: в мае у них гастроли по Европе.

Добавим, что ранее у Лозницы снимался актер «Коляда-театра» Сергей Колесов. Он сыграл одну из главных ролей в фильме «В тумане» и был приглашен в Канны в составе съемочной группы. С поездкой у Сергея Колесова связана забавная история: пришлось сначала отпрашиваться с репетиций у Коляды, а потом .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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