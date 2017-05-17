УрФУ ждет очередная реорганизация: два института сольются в один

Публикации за 17.05.17

В УрФУ этим летом пройдет реорганизация. Институт гуманитарных наук и искусств и Институт социальных и политических наук станут Уральским гуманитарным институтом. Преподаватели обеспокоены сокращениями, в федеральном университете такую информацию опровергают.

Слияние двух структур должно произойти в июне этого года. Сейчас в Институт гуманитарных наук и искусств входят исторический и филологический факультеты, факультет искусствоведения и культурологи, департамент гуманитарного образования студентов инженерно-технических направлений и журфак. Возглавляет структуру Дмитрий Бугров, который до объединения УрГУ и УрФУ возглавлял университет имени Горького. Институт социальных и политических наук образован в 2011 году на базе факультета международных отношений, факультета политологии и социологии, факультета психологии и философского факультета УрГУ. Институт возглавляет Эльвира Сыманюк. Именно она станет руководителем новой структуры. Бугров останется на должности первого проректора.

«Согласно приказу ректора, объединенный институт появится 19 июня. Университет проводит политику концентрации усилий, в наших планах сосредоточить инженерные направления в одном институте, радийщики получат свой, естественники и математики объединились в Институт естественных наук и математики. Все гуманитарные направления будут сосредоточены в одном институте», – прокомментировал пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. По его словам, никаких сокращений в вузе в связи с этой реорганизацией не планируется. Для абитуриентов также ничего не изменится – они будут поступать на все те же направления, что и раньше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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