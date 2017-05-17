Минобрнауки: УрФУ сдает в рейтингах и может потерять часть субсидий

Публикации за 17.05.17

Замминистра образования РФ Людмила Огородова назвала Уральский федеральный университет в числе вузов, которые ухудшили свои позиции в рейтингах. Еще одна проблема УрФУ – слишком высокий уровень самоцитирования, это может обернуться для организации сокращением субсидий.

Сегодня в рамках XX конференции «5-100», которая проходит в РУДН, заместитель министра образования и науки Людмила Огородова отметила, что российские вузы программы «5-100» в международных рейтингах ухудшают свои позиции. Как передает портал Indicator.Ru, чиновник назвала два вуза, чьи позиции упали: Уральский федеральный университет и Нижегородский государственный университет. «Видимо, неправильно планируют программу глобальной конкурентоспособности и «дорожную карту», которая позволяет эту программу реализовывать», – посетовала Огородова. При этом, по словам Огородовой, университеты улучшили свои позиции в предметных рейтингах, правда, на сколько и какие это учебные организации, не сообщается.

В рамках конференции прозвучал еще один «звоночек» для Уральского федерального университета. Министерство образования и науки может сократить субсидии вузам, участвующим в программе «5-100», за публикации в журналах, исключенных из международных баз данных, а также за самоцитирование. Лидером по публикациям в журналах, исключенных из базы данных научной периодики Scopus, стал Казанский федеральный университет. А Томский политехнический и Уральский федеральный университеты попались на высоком уровне самоцитируемости. «Поскольку решение по субсидиям будет приниматься осенью, то, несомненно, эти результаты окажут свое влияние на объем субсидий для вузов, к сожалению», – передает предупреждение Огородовой indicator.ru.

В УрФУ посчитали преждевременными заявления замминистра о рейтингах вузов. «Проект «5-100» действует с 2013 года. Конечно, в течение года рейтинг вуза может меняться, чуть вырастать или чуть снижаться. Но оценивать успешность за такой короткий период нельзя. В европейских и азиатских странах в вузах аналогичный проект действует с 70-х годов. А у нас ему только 4 года. Рвануть в рейтинге за такой срок невозможно», – прокомментировал пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский, добавив, что по некоторым рейтингам вуз, наоборот, улучшает позиции. Например, по уровню зарплат выпускников 2011-2016 гг., работающих в IT – портал «Superjob для студентов» поставил УрФУ на девятую позицию, это на один пункт выше, чем в прошлом году.

Что касается высокого уровня самоцитирования, то, по словам Бенеманского, руководство университета в курсе такой проблемы, и уже разработан комплекс мер по снижению самоцитирования. «С этим однозначно будем бороться», – пообещал пресс-секретарь.

Напомним, по задумке правительства, программа «5-100» должна повысить престижность российского образования и к 2020 году вывести минимум 5 российских вузов в топ-100 вузов трех мировых рейтингов. С 2016 года в рамках программы было решено разделить вузы на три категории. Максимальные субсидии выделены первой категории, куда попали Казанский федеральный университет, МФТИ, МИСиС, НИУ ВШЭ, НИЯУ «МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, Университет ИТМО. В этом году они получат по 849, 2 млн рублей. УрФУ попал во вторую группу, вузу выделяют 482,2 млн рублей. Кроме уральского вуза в эту группу входят ДВФУ, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Самарский университет и СПбПУ. Третьей группе вузов достанется по 141,5 млн рублей. Это БФУ имени И. Канта, ННГУ, РУДН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, ЮУГУ. С каждым годом суммы финансирования в рамках программы снижаются.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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