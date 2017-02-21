УрФУ получит почти полмиллиарда, чтобы попытаться попасть в сотню лучших вузов

Публикации за 21.02.17

Правительство РФ распределило субсидии вузам в рамках программы, по которой пять российских университетов к 2020 году должны попасть в первую сотню ведущих мировых университетов. Часть средств достанется УрФУ, причем тенденция прошлых лет сохраняется, с каждым годом финансирование сокращается.

На сайте правительства опубликовано распоряжение о выделении средств в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 21 вуз получит 10,3 млрд рублей «в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». К 2020 году хотя бы пять российских вузов должны попасть в первую сотню ведущих мировых университетов. Все вузы распределены на три категории. Максимальные субсидии выделены первой категории, куда попали Казанский федеральный университет, МФТИ, МИСиС, НИУ ВШЭ, НИЯУ «МИФИ», новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, Университет ИТМО. Они получат по 849, 2 млн рублей.

УрФУ попал во вторую группу, вузу выделяют 482,2 млн рублей. Кроме уральского вуза в эту группу входят ДВФУ, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Самарский университет и СПбПУ.

Третьей группе вузов достанется по 141,5 млн рублей. Это БФУ имени И. Канта, ННГУ, РУДН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, ЮУГУ.

Добавим, в прошлом году УРФУ получил несколько больше, чем в этом, – около 511 млн рублей, в целом распределялось 10,9 миллиардов. Еще годом ранее – 761 млн рублей, а до того – 775 миллионов. На категории вузы поделили с 2016 года, УрФУ сразу попал во вторую группу.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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