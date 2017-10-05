Министр образования предложила сократить программу господдержки вузов и выкинуть из нее УрФУ

Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что необходимо сократить участников госпрограммы «5-100» с 21 вуза до шести. По мнению чиновника, это слишком дорогая для бюджета программа. В список университетов, которые должны и дальше получать субсидии на развитие, не попал в том числе и Уральский федеральный университет.

Программа «5-100» должна повысить престижность российского образования и к 2020 году вывести минимум 5 российских вузов в топ-100 высших учебных заведений трех мировых рейтингов. С 2016 года в рамках программы было решено разделить вузы на три категории, самое щедрое финансирование достается вошедшим в первую, УрФУ попал во вторую. В этом году вузы на развитие получат более 10 млрд рублей. Однако Васильева посчитала такие траты нецелесообразными. На общем собрании ректоров ведущих университетов России – членов ассоциации «Глобальные университеты», которые участвуют в программе «5-100» Васильева предложила перераспределить оставшиеся в программе 30 млрд руб. бюджетных средств между шестью вузами. «Нужно оставить эффективные вузы, не более шести, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был», – цитирует министра «Коммерсантъ».

Васильева добавила, что этот проект стал самым дорогим в сфере образования, за пять лет вузы получили более 50 млрд рублей и получат еще 29,2 млрд. «Вот мое предложение, ничего другого я предложить не могу. Потому что, если не сосредоточим ситуацию в шести вузах, никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет. И не надо друг другу лукавить»,– считает министр. Причем Васильева уже знает, какие именно вузы продолжат получать субсидии. Минобрнауки не собирается исключать из программы НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. УрФУ, как и еще 15 участников программы, рискуют лишиться финансирования в рамках программы «5-100».

Добавим, Минобрнауки уже называл УрФУ в числе вузов, которые могут лишиться субсидий. Замминистра образования РФ Людмила Огородова в мае этого года в рамках XX конференции «5-100» отметила, что российские вузы программы «5-100» в международных рейтингах ухудшают свои позиции. Чиновник назвала два вуза, чьи позиции упали: Уральский федеральный университет и Нижегородский государственный университет. В рамках конференции прозвучал еще один «звоночек» для Уральского федерального университета – его отметили в числе вузов с высокой долей самоцитируемости в публикациях.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

В Белоярском районе обнаружено более 30 азиатских крестьян без документов. / 5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»