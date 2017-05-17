«Ройзман против чужих»: мэр назвал свои главные достижения на посту градоначальника

Публикации за 17.05.17

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман во вторник, 23 мая, представит городской думе отчет об итогах своей работы за 2016 год. Своеобразная разминка градоначальника состоялась сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Ройзман не стал зачитывать доклад полностью, а только обозначил акценты своего будущего выступления. Помимо перечня традиционных тем, таких как ЖКХ, здравоохранение, образование, городской бюджет и промышленность, мэр собирается отдельно затронуть вопросы заболеваемости ВИЧ, несанкционированной продажи «боярышника» и ежегодную проблему городской грязи. Также он пообещал рассказать депутатам о результатах встреч с международными делегациями и работе с обращениями граждан. Попутно Ройзман успел сделать политическое заявление о том, что не считает нынешнюю схему власти в Екатеринбурге оптимальной, и городу необходимо вернуть выборы «сильного мэра».

К политическим вопросам перешли и депутаты. В частности, справедливоросс Александр Караваев попросил Евгения Ройзмана обозначить три главных достижения на посту главы Екатеринбурга. «Раз уж вы собрались идти на выборы губернатора», – заметил эсер.

«Первое: я не пустил сюда чужих. Я не дал разделить город, не дал провести реформу в том виде, в котором она предполагалась», – начал мэр, по всей видимости, говоря о «расчленении» Екатеринбурга по одному из областных вариантов реформы местного самоуправления. О каких «чужих» идет речь, мэр не уточнил. «Второе: Екатеринбург остается лучшим городом-миллиоником в России, и я возглавляю этот город. Третье: у меня не было ни одного конфликта с действующей командой. Это говорит о том, что я умею учиться и сотрудничать», – отчеканил Евгений Ройзман.

Извечный критик мэра Олег Хабибуллин неожиданно сделал комплимент составленному отчету, попросив лишь затронуть тему миграции, точечной застройки и программы развития дворовых клубов. Легкая критика прозвучала только от Константина Киселева, который попросил Ройзмана сравнивать показатели Екатеринбурга с сопоставимыми городами, например, с Новосибирском, и сделать упор на проблему финансирования городских больниц.

В остальном отчет главы Екатеринбурга полностью удовлетворил депутатов, и общим решением вопрос был вынесен на обсуждение городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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