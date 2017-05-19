Несколько вопросов к мэру Ройзману – авторская колонка политического обозревателя Александры Шеиной

Публикации за 19.05.17

«...Евгений Вадимович, Вы реально считаете, что у вас есть достижения на посту мэра? Вас не удивляет, что как только Вы стали мэром, все реальные полномочия у этой должности довольно быстро отъяли? С трудом представляю, чтобы такая эпидерсия могла постичь вашего предшественника – реально руководившего Екатеринбургом 18 лет. Вот будет забавно, если следующему мэру гордума вернет все полномочия обратно. Внезапно.

А Вы задумывались над тем, что Екатеринбург по-прежнему лучший среди миллионников – это, скорее всего, не ваша заслуга, а предыдущей команды во главе с Чернецким. Ваша заслуга в том, что вы сумели ничего не испортить. Скорее всего, вам не дали испортить, вовремя забрав у должности мэра полномочия.

Вы не пустили «чужих»? То есть инвесторов извне? Думаете, город выиграл от этого? Бизнес-среда Екатеринбурга выиграла от этого? Бюджет? Хотя не будем о нем, он и так дефицитный, а в ближайшие два года станет еще дефицитнее – на 2 млрд. Но зато на несостоявшуюся транспортную схему (с участием американского эксперта – не чужого?) ухнули 8 миллионов рублей. Вероятно, не Вы лично. Но горожане запомнят, что это было при вашем мэрстве. И да, уральская политика знает одного такого непускальщика – Сумина, думаю, что Челябинская область ему не благодарна.

У Вас не было конфликтов с командой? То есть Вы, по сути, гордитесь тем, что не смогли отстоять по-настоящему важные для Екатеринбурга «реперные точки» – метро, башню, дороги, проезд в гортранспорте и так далее. Ну да, смысл конфликтовать, когда и года не прошло, а Вам предлагали добровольно сложить полномочия в связи с уголовным делом Кинева, коего называли вашим соратником по «Гражданской платформе» и который, по сути, наследовал ваш гордумский мандат. До добровольного снятия не дошло, просто изъяли часть полномочий мэра.

Природа, безусловно, наделила Вас привлекательностью, даже – харизмой и цепкостью с точки зрения исторического момента. Но ни государственности мышления, ни хотя бы таланта крепкого хозяйственника Вы, будучи мэром, не продемонстрировали. Поэтическую одаренность – да. Про грязь в душе – это была мощная метафора. Я бы сказала – классный образчик гражданского сарказма. Но политическую – увы. Строительство метро, я так понимаю, отложено на годы. Грязи в городе не стало меньше, как бы Вы ни иронизировали. Ветхого жилья – тоже.

Вы обещали четыре года назад во время кампании, что «будет единый сильный мэр». Цитирую: «вы должны понимать, что из меня не сделать декоративную фигуру. Поэтому даже в этих условиях я сумею найти возможность работать». Мимо.

Вы обещали чистую воду, решение проблем с детсадами, чистотой города и строительством мусороперерабатывающего завода, строительством хосписа, мигрантами. Вы обещали сформировать «настоящую общественную палату» и противодействовать точечной застройке. Вы все это выполнили? Очевидно, что нет.

Евгений Вадимович, достижения – это, извините за цитату, когда Лермонтов оставил тома своей поэзии в наследие, Маккартни Yesterday написал, а Гагарин в космос полетел. В вашем случае – когда эти все вышеперечисленные чисто житейские городские вопросы хоть как-то бы разрешились вашими усилиями. Это, кстати и был бы реализованный талант политика на должности мэра.

Но я немного к Вам несправедлива: Вы обещали пропагандировать здоровый образ жизни. Это удалось: бегаете Вы хорошо и системно».

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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