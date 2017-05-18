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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

Росгвардия попыталась обезоружить ЧОПы Лесного ради их контрактов на охрану

Росгвардия попыталась обезоружить ЧОПы Лесного ради их контрактов на охрану

Росгвардия попыталась лишить ЧОПы Лесного огнестрельного оружия, чтобы выдавить их с занятых объектов и занять их место.

Как сообщают в антимонопольном управлении, основанием стало направление ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» предписаний в адрес детской школы искусств, школ № 1 и № 64 и детского сада № 29 «Даренка» о запрещении вооруженной охраны имущества на их территориях частными охранными организациями и в связи с этим невозможности обеспечения должной защищенности. В результате договор с ООО ЧОП «Добрыня» был расторгнут, заключен новый договор – с Отделом вневедомственной охраны по городскому округу Лесной (подразделение указанного выше ФГКУ). В результате представители ЧОП обратились в антимонопольный орган с просьбой провести проверку действий сотрудников Росгвардии.

УФАС в связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства, выдало предупреждение о необходимости прекращения действий (бездействия) путем отзыва вышеуказанных предписаний в установленный срок.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

Лесной. Другие новости 18.05.17

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