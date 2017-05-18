Росгвардия попыталась обезоружить ЧОПы Лесного ради их контрактов на охрану

Публикации за 18.05.17

Росгвардия попыталась лишить ЧОПы Лесного огнестрельного оружия, чтобы выдавить их с занятых объектов и занять их место.

Как сообщают в антимонопольном управлении, основанием стало направление ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» предписаний в адрес детской школы искусств, школ № 1 и № 64 и детского сада № 29 «Даренка» о запрещении вооруженной охраны имущества на их территориях частными охранными организациями и в связи с этим невозможности обеспечения должной защищенности. В результате договор с ООО ЧОП «Добрыня» был расторгнут, заключен новый договор – с Отделом вневедомственной охраны по городскому округу Лесной (подразделение указанного выше ФГКУ). В результате представители ЧОП обратились в антимонопольный орган с просьбой провести проверку действий сотрудников Росгвардии.

УФАС в связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства, выдало предупреждение о необходимости прекращения действий (бездействия) путем отзыва вышеуказанных предписаний в установленный срок.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

Лесной. Другие новости 18.05.17

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