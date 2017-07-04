Вторник, 4 июля 2017, 15:31 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

УФАС заставило Росгвардию вернуть в Лесной ЧОПы

УФАС заставило Росгвардию вернуть в Лесной ЧОПы

Антимонопольщики заставили Росгвардию отменить предписание, по которому частным охранным предприятиям было запрещено работать в ЗАТО Лесной.

NDNews.ru ранее уже писал о конфликте Росгвардии и УФАС по Свердловской области в закрытом городе Лесной. Росгвардия направила предписания нескольким образовательным организациям о запрете вооруженной охраны на территории закрытых административно-территориальных образований, такие предписания получили МБУ ДО «Детская школа искусств», ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного», МБОУ «СОШ № 64» , МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка». После этого детские учреждения расторгли договор с ООО ЧОП «Добрыня» и начали сотрудничать с Росгвардией. ЧОП обратился к антимонопольщикам. УФАС потребовало отозвать предупреждение.

Официальный представитель ФСВНГ по Свердловской области Ольга Бельская ранее комментировала NDNews.ru, что в Росгвардии с таким положением дел не согласны и решение будут обжаловать.

Однако, как сообщили сегодня в УФАС по Свердловской области, росгвардейцам все-таки пришлось подчиниться требованию надзорного органа. «В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган выдал предупреждение о необходимости прекращения действий (бездействия) путем отзыва вышеуказанных предписаний в установленный срок. В настоящее время ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» предупреждение исполнено», – прокомментировали в пресс-службе управления.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

Лесной. Другие новости 04.07.17

Новым начальником полиции Екатеринбурга станет силовик с Эльмаша. / На Урале посадили мужчину, который задушил 88-летнюю бабушку из-за 400 рублей. / Дело Юрия Демина, обвиняемого в избиении фотографа в 2009 году, начал рассматривать ЕСПЧ (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Будем обжаловать решение УФАС в суде», – Росгвардия отреагировала на материал NDNews.ru о ЧОПах в Лесном

Росгвардия попыталась обезоружить ЧОПы Лесного ради их контрактов на охрану

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Суд взыскал с УК более 95 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Убрать рыбаков, наказать «Водоканал», вырыть выгребные ямы, – как очистить Черноисточинский пруд

Мэрия Екатеринбурга запретит парковку возле «Хаятта»

Епархия и медники решили провести праздник на Плотинке вслед за защитниками Городского пруда
Все новости