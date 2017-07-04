УФАС заставило Росгвардию вернуть в Лесной ЧОПы

Антимонопольщики заставили Росгвардию отменить предписание, по которому частным охранным предприятиям было запрещено работать в ЗАТО Лесной.

NDNews.ru ранее уже писал о конфликте Росгвардии и УФАС по Свердловской области в закрытом городе Лесной. Росгвардия направила предписания нескольким образовательным организациям о запрете вооруженной охраны на территории закрытых административно-территориальных образований, такие предписания получили МБУ ДО «Детская школа искусств», ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного», МБОУ «СОШ № 64» , МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка». После этого детские учреждения расторгли договор с ООО ЧОП «Добрыня» и начали сотрудничать с Росгвардией. ЧОП обратился к антимонопольщикам. УФАС потребовало отозвать предупреждение.

Официальный представитель ФСВНГ по Свердловской области Ольга Бельская ранее комментировала NDNews.ru, что в Росгвардии с таким положением дел не согласны и решение будут обжаловать.

Однако, как сообщили сегодня в УФАС по Свердловской области, росгвардейцам все-таки пришлось подчиниться требованию надзорного органа. «В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган выдал предупреждение о необходимости прекращения действий (бездействия) путем отзыва вышеуказанных предписаний в установленный срок. В настоящее время ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» предупреждение исполнено», – прокомментировали в пресс-службе управления.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

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