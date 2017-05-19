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Публикации за 19.05.17

«Будем обжаловать решение УФАС в суде», – Росгвардия отреагировала на материал NDNews.ru о ЧОПах в Лесном

«Будем обжаловать решение УФАС в суде», – Росгвардия отреагировала на материал NDNews.ru о ЧОПах в Лесном

Росгвардия Свердловской области заявила, что будет обжаловать решение УФАС с требованием отозвать предписания, направленные руководителям образовательных учреждений на территории ЗАТО Лесной.

Как NDNews.ru сообщал ранее, Росгвардия пыталась обезоружить ЧОПы города Лесного, однако, как пояснили в пресс-группе по взаимодействию со СМИ Управления ФСВНГ Российской Федерации по Свердловской области, эта информация не соответствует действительности.

По данным УФАС по Свердловской области, основанием для запрета стало направление ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» предписаний в адрес детской школы искусств, школ № 1 и № 64 и детского сада № 29 «Даренка» о запрещении вооруженной охраны имущества на их территориях частными охранными организациями и в связи с этим невозможности обеспечения должной защищенности. В результате договор с ООО ЧОП «Добрыня» был расторгнут, заключен новый – с Отделом вневедомственной охраны по городскому округу Лесной (подразделение указанного выше ФГКУ). В результате представители ЧОП обратились в антимонопольный орган с просьбой провести проверку действий сотрудников Росгвардии.

УФАС в связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства выдало предупреждение о необходимости прекращения действий (бездействия) путем отзыва вышеуказанных предписаний в установленный срок.

Однако в ФСВНГ по Свердловской области отвергли обвинения в коммерческой заинтересованности в данном деле.

«В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» работа частных охранных предприятий с оружием на территориях Закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) запрещена. Требование Предупреждения УФАС по Свердловской области отозвать предписания, направленные руководителям образовательных учреждений, Управлением Росгвардии по Свердловской области будет обжаловано в установленный законом срок», – заявила официальный представитель ФСВНГ по Свердловской области Ольга Бельская.

Лесной, служба новостей РИА «Новый День»

Лесной. Другие новости 19.05.17

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