Дворец дзюдо в японском стиле утвердил градостроительный совет Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 18.05.17

Проект строительства Дворца дзюдо в Академическим с небольшими замечаниями утвердил сегодня градостроительный совет Екатеринбурга. Спортивный комплекс будет построен в японском стиле, сможет вместить 2500 зрителей и сотни спортсменов. При согласовании эксперты лишь попросили пересмотреть место размещения парковки для 20 автобусов, чтобы та не мешала обзору на парк из соседних домов.

Дворец дзюдо планируют построить в Преображенском парке Академического. Как рассказал сегодня на архитектурно-градостроительном совете министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, это будет объект областного значения.

«Мы планируем, что строительство объекта будет включено в федеральную программу, и кроме областных, удастся привлечь деньги из федерального бюджета», – добавил министр.

Архитектор ООО «Архстройпроект» Павел Корепин презентовал проект Дворца дзюдо. Это будет 4-этажное здание в 44-ом квартале Академического, в зоне входа в парк со стороны улицы Чкалова. За основу визуальной концепции были взяты традиционные японские мотивы, перед входом во Дворец будут возведены ворота Тории – один из символов Японии.

Общая площадь здания – более 15,5 тысячи квадратных метров. Дворец будет условно поделен на три блока: соревновательный, тренировочный и административный. Там разместятся халы для занятий дзюдо, тренажерный зал, мужские и женские раздевалки с душевыми, а также – спортплощадки для мини-футбола, баскетбола и тенниса.

Для спортсменов и гостей будет предусмотрена паркаовка на 316 мест, а также автобусная стоянка на 20 мест. «Здание вместит 2500 человек зрителей. Оно отвечает требованиям соревнований уровня Чемпионата Европы. Логистика устроена таким образом, чтобы спортсмены и зрители не мешали друг другу, есть разные входы в разные зоны дворца», – отметил Павел Корепин.

У членов градостроительного совета больше всего вопросов вызвала автобусная парковка, которая по плану должна была разместиться с северной стороны. Тогда у ближайших домов окна выходили бы на бетонную площадку, а не на зеленый парк, как это предполагалось при строительстве. Также могли бы возникнуть проблемы с подъездными путями.

Еще один вопрос, который подняли члены градостроительного совета – не нарушит ли Дворец дзюдо целостности парка, не «украдет» ли зеленые зоны. Но проектировщики успокоили: парк сразу планировался с учетом строительства спортивного объекта. Кроме того, он станет одним из основных объектов в зеленой зоне, который будет притягивать жителей района – для занятий спортом или досуга, поскольку кроме соревнований, во Дворце спорта можно проводить концерты и шоу.

В результате большинство членов совета проголосовали за то, чтоб принять проект строительства Дворца дзюдо, но с переносом автобусной стоянки к входу в парк на улицу Чкалова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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