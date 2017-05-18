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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

В Екатеринбурге мужчина выкидывал из окна котят, возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге мужчина выкидывал из окна котят, возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил из окна котят, щенка и кролика. Некоторые животные скончались. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за убийство, а сейчас живет с женой и двумя детьми. Ему грозит до шести месяцев ареста.

Инцидент произошел 12 мая на улице Новой. Прохожие стали свидетелями того, как неизвестный выбросил с балкона третьего этажа нескольких котят, щенка и кролика. После того, как сообщение об этом поступило в полицию, сотрудники органов внутренних дел начали проверку.

«Была установлена личность мужчины. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Пострадавших животных приютили неравнодушные граждане. К сожалению, нескольким питомцам выжить не удалось, они скончались от полученных повреждений, – сообщает сегодня пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. – Местные жители сообщили сыщикам, что подозреваемый гражданин временами вел себя агрессивно, употреблял наркотики. Сам злоумышленник при опросе сотрудниками полиции вел себя неадекватно, отрицал как правонарушение, так и тот факт, что у него вообще содержались домашние животные».

Подразделением дознания отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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