Живодер, выкинувший с балкона щенка, котят, кролика и улиток, получил пять лет строгача

В Екатеринбурге областной суд оставил в силе приговор живодеру, который весной 2017 года выкинул с балкона щенка, котят, кролика и улиток. Щенок от полученных травм скончался. Месяцем позже тот же мужчина похитил у соседей 68 тысяч рублей и скрылся. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 5 лет и 2 месяца.

Напомним, инцидент на улице Новой в Екатеринбурге произошел в мае 2017 года. Местный житель Сергей Мурашов вышел на балкон своей квартиры на 3 этаже и выбросил щенка породы алабай, а также котят, кролика и террариум с улитками-ахатинами. В результате падения щенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и, несмотря на попытки ветеринаров спасти животное, умер вечером того же дня. Остальные животные при падении не пострадали, их забрали свидетели происшествия.

Как оказалось, на этом Мурашов не остановился.

«В июне 2017 года Мурашов, проживая в арендуемой комнате коммунальной квартиры, похитил у соседей денежные средства и имущество на сумму 68,5 тысяч рублей, незаконно проникнув к ним в комнату в момент их отсутствия. Украденное имущество он частично успел реализовать незнакомым людям, – сообщает сегодня пресс-служба Свердловского областного суда. – 19 декабря 2017 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Сергея Мурашова виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище» ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но судебная коллегия оставила приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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