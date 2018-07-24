В Екатеринбурге осудили живодера, который из мести матери изувечил двух котов

В Екатеринбурге осудили мужчину, который из мести матери скинул ее котов с балкона. Домашние питомцы выжили, но один из них остался инвалидом.

Жителя Екатеринбурга Максима Сытых осудили по статье п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с несколькими животными). Мужчина в апреле этого года в общежитии на улице Донбасской поругался со своей матерью, инвалидом II группы. Сытых был нетрезв, он решил отомстить маме, отыгравшись на ее котах, Кузе и Дине. Мужчина скинул животных с четвертого этажа на асфальт. Однако коты выжили. После чего живодер попросил свою девятилетнюю дочь принести питомцев домой – девочка не понимала, что делает ее отец и просьбу выполнила. После этого неадекватный мужчина взял кота Диню и снова выкинул его с балкона. У кота сломан таз, перелом был со смещением, животное навсегда осталось инвалидом. У кота Кузи после падения остались ссадины в области носогубного треугольника.

Живодер реального лишения свободы избежал. Ему назначили 1 год исправительных работ с удержанием 15 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За последнее время в Екатеринбурге произошло несколько громких историй, в которых люди намеренно увечили или убивали домашних питомцев. Так, в январе на улице Павла Шаманова под окнами нашли мертвого кота. Пьяному хозяину не понравилось, что два его кота устроили драку и одного из них он скинул с 13 этажа. Мужчина отделался штрафом в 20 тысяч рублей. А в марте суд вынес приговор по делу живодера, который выкинул с балкона щенка, котят, кролика и улиток. Щенок в результате погиб. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 5 лет и 2 месяца. Однако такой строгий приговор связан с тем, что его судили не только за издевательства над животными, но и за кражу денег у соседки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.07.18

С начала года суд лишил лицензий 12 управляющих компаний-банкротов. / За время ЧМ количество гостей в екатеринбургских барах и ресторанах увеличилось на 400%. / На Урале приставы арестовали новый «Лексус» из-за долга в 45 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»