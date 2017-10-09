В Екатеринбурге будут судить живодера, скинувшего щенка с балкона

В суд направлено дело жителя Екатеринбурга, который в мае этого года выкинул с балкона котят, кролика и щенка алабая. живодер находится под стражей, на его счету есть и другое преступление, его обвиняют в краже.

В мае этого года жители домов по улице Новой в Екатеринбурге, стали очевидцами жуткого происшествия. По их словам, с балкона третьего этажа мужчина выбросил пятерых котят, террариум с улитками, клетку с кроликом и щенка алабая. Со слов наблюдавших за этой картиной, скончались несколько котят и щенок, животные стали жертвой домашнего скандала: мужчина выяснял отношения с супругой и, видимо, решил расправиться с питомцами. После этого подразделением дознания отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Сегодня в пресс-службе прокуратуры сообщили, что дело этого гражданина, Мурашова С.Е., передано в суд. Его будут судить за жестокое обращение с животными и по статье п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» – в июле он залез в квартиру своей знакомой. «По версии следствия, 12 мая 2017 года Мурашов, находясь по месту своего жительства в квартире дома по ул. Новая в г. Екатеринбурге, вышел из балкона своей квартиры, расположенной на третьем этаже, и действуя умышленно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми нормами морали выбросил с балкона третьего этажа щенка породы «алабай», в результате чего животное скончалось», – отметили в прокуратуре. При этом в обвинении указывается только история с алабаем – как оказалось, к моменту приезда полиции «следов» падения других животных уже не было, мужчина свою причастность отрицает, так что доказательств по остальным жертвам собрать не удалось.

Санкция в качестве максимального наказания за совершение преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает до 1 года исправительных работ либо ограничения свободы, а по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – до 6 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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