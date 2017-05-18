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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

Сотрудники ОБЭП пришли с обыском в агентство Ura.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ОБЭП пришли с обыском в агентство Ura.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ОБЭП пришли с обыском в агентство Ura.ru по делу сотрудницы издания Юлии Литвиненко, обвиняемой в клевете на экс-генпрокуророра Скуратова.

Как предает корреспондент NDNews.ru, обыски начались около 11 часов утра – в редакцию пришли дознаватель с помощницей и шесть оперативных сотрудников. Они изъяли системные блоки у Юлии Литвиненко и шеф-редактора издания Ивана Некрасова.

Оперативники всячески препятствовали видеосъемке – например съемочной группы нашего агентства. В ходе следственных мероприятий они изъяли флеш-карту из камеры видеооператора NDNews.ru Александра Саливанчука. В ходе мероприятий карта получила механические повреждения. Кроме того, у корреспондента нашего агентства был изъят сотовый телефон, на который была снята одна фотография.

Новый День: Сотрудники ОБЭП пришли с обыском в агентство Ura.ru (ФОТО, ВИДЕО)

После долгого консилиума – стирать ли ее либо изъять телефон, оперативные сотрудники провели ряд манипуляций над устройством, а после решили его вернуть вместе с безобидным снимком. Отметим, что пока оперативники занимались членами съемочной группы NDNews.ru – сотрудники Ura.ru вовсю снимали видеоролики для видеохостингов, что членов следственно-оперативной группы почему-то не побеспокоило. Так или иначе, обыск прошел максимально корректно, претензий к работе сотрудников полиции у журналистов не осталось.

Напомним, что дело было возбуждено из-за материала Юлии Литвиненко, в котором та допускает рейдерский захват предприятия с участием бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова. В отношении Литвиненко было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете.

Видео с обыска смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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