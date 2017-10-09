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Экс-генпрокурора Юрия Скуратова вызвали в суд по делу о клевете (ФОТО, ВИДЕО)

Экс-генпрокурора Юрия Скуратова вызвали в суд по делу о клевете (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге началось рассмотрение по существу дела журналиста Юлии Литвиненко – ее обвиняют в клевете.

Скуратова вызывают в суд

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление с требованием привлечь журналиста агентства Ura.ru написал Юрий Скуратов, бывший генпрокурор РФ.

Сегодня его полномочный представитель заявил ходатайство, которое поддержал государственный обвинитель, о закрытии процесса в связи с тем, что в ходе него могут быть озвучены персональные данные. Однако ст.241 УПК РФ «Гласность» не содержит в себе подобных оснований, и в удовлетворении ходатайства было отказано.

Новый День: Экс-генпрокурора Юрия Скуратова вызвали в суд по делу о клевете (ФОТО)

Сторона защиты заявила ходатайство о личном вызове в суд потерпевшего – то есть Юрия Скуратова – и оно было удовлетворено. Следующее заседание состоится 17 ноября в 11 часов.

Напомним, в своей статье Юлия Литвиненко выразила мнение, что Скуратов мог быть причастным к рейдерским действиям вокруг завода «Вентпром» в Артемовском. Дело в том, что Скуратов возглавляет фирму, предоставляющую юридические услуги, и не исключено, что пользуется своими связями и влиянием в органах власти. И именно в этом случае группа рейдеров наняла компанию, владельцем которой является бывший Генеральный прокурор РФ.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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