Юрий Скуратов предложил мировое соглашение журналистке Литвиненко, обвиняемой в клевете

Экс-генпрокурор Юрий Скуратов предложил мировую екатеринбургской журналистке Юлии Литвиненко, против которой он подал в суд иск, посчитав себя оклеветанным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнее заседание суда ранее вызывали самого истца – для дачи показаний. Однако суд проигнорировали и сам Скуратов, и даже государственный обвинитель. Через своего представителя Скуратов заявил, что готов пойти на примирение с Литвиненко. И даже готов подать соответствующее ходатайство в суд. Судья приняла решение перенести судебное заседание на 24 ноября на 11 часов утра. Если к тому времени ходатайство не поступит, начнется опрос свидетелей и рассмотрение дела по существу.

Журналистка Юлия Литвиненко заявила, что готова пойти на примирительные процедуры, даже если это будет означать уступки вроде извинений, – но для этого мировое соглашение необходимо заключить официально.

Напомним, в своей статье Юлия Литвиненко выразила мнение, что Скуратов мог быть причастным к рейдерским действиям вокруг завода «Вентпром» в Артемовском. Дело в том, что Скуратов возглавляет фирму, предоставляющую юридические услуги, и не исключено, что пользуется своими связями и влиянием в органах власти. И именно в этом случае группа рейдеров наняла компанию, владельцем которой является бывший генеральный прокурор РФ.

Екатеринбург, Максим Бородин

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