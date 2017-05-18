Пожарные весь день тушат огонь на свалке на Уралмаше (ФОТО)

Публикации за 18.05.17

Минувшей ночью на Уралмаше загорелась несанкционированная свалка мусора. Пожар спасатели тушат сегодня весь день, но полностью ликвидировать возгорание не могут до сих пор – слишком много тлеющих отходов.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, ситуация осложняется тем, что мусор горит где-то в глубине, а материалы на свалке – горючие. Ликвидацией возгорания занимаются 15 человек, задействованы три пожарные машины, а еще – бульдозер, экскаватор и трактор. « В районе горения свалки работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Каждые два часа они проводят замеры концентрации вредных веществ в воздухе, пока превышения ПДК не было», – отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там также указали, что свалка находится примерно в километре от ближайших жилых домов, и если ветер поменяется, дым пойдет в их сторону, поэтому пожарные просят местных жителей закрывать окна, меньше бывать на улице и чаще проводить влажную уборку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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