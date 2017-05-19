NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

На Уралмаше вторые сутки тушат несанкционированную свалку, сегодня ее засыплют грунтом
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

На Уралмаше вторые сутки тушат несанкционированную свалку, сегодня ее засыплют грунтом

На Уралмаше спасатели вторые сутки не могут до конца потушить несанкционированную свалку. Открытого горения уже нет, но мусор продолжает тлеть и источать дым. Спасатели продолжают проливать кучи отходов. Также сегодня привезут 600 тысяч кубометров грунта, чтобы засыпать тлеющие участки.

Напомним, возгорание на свалке в Орджоникидзевском районе случилось еще в ночь с 17 на 18 мая. , среди которого были и горючие материалы. Но полностью ликвидировать пожар не удалось даже за 1,5 суток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сегодня открытого горения уже нет, но многометровые слои мусора продолжают тлеть.

«Спецтехникой производятся работы по проливке и засыпке тлеющего мусора. Пожарный автомобиль установлен на открытый водоисточник. Проложена магистральная линия длиной 350 метров, по которой подается вода, пожарные производят проливку тлеющего мусора. Экскаватор и бульдозер разгребают тлеющие кучи, а пожарные и 5 поливомоечных машин производят их проливку», – рассказали в МЧС о ходе работ.

Также тлеющий мусор решили засыпать грунтом. Всего для этого на 5 самосвалах на свалку привезут 600 кубометров земли.

«В районе свалки продолжают работать специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Каждые два часа специалисты МЧС проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере, превышения ПДК не выявлено. Угрозы для населения нет», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

«Вместо детской площадки будет автостоянка»: в центре Екатеринбурга разгорелась война за дворовую территорию (ФОТО). В арсенале петиция Путину, митинг жильцов и показательный снос с приставами. / Молодежка УВЗ выбрала себе нового председателя. / Строительство «Екатеринбург-Экспо» убило лягушек, – мэрия.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter