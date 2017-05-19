На Уралмаше вторые сутки тушат несанкционированную свалку, сегодня ее засыплют грунтом

Публикации за 19.05.17

На Уралмаше спасатели вторые сутки не могут до конца потушить несанкционированную свалку. Открытого горения уже нет, но мусор продолжает тлеть и источать дым. Спасатели продолжают проливать кучи отходов. Также сегодня привезут 600 тысяч кубометров грунта, чтобы засыпать тлеющие участки.

Напомним, возгорание на свалке в Орджоникидзевском районе случилось еще в ночь с 17 на 18 мая. Вчера пожарные весь день тушили мусор, среди которого были и горючие материалы. Но полностью ликвидировать пожар не удалось даже за 1,5 суток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сегодня открытого горения уже нет, но многометровые слои мусора продолжают тлеть.

«Спецтехникой производятся работы по проливке и засыпке тлеющего мусора. Пожарный автомобиль установлен на открытый водоисточник. Проложена магистральная линия длиной 350 метров, по которой подается вода, пожарные производят проливку тлеющего мусора. Экскаватор и бульдозер разгребают тлеющие кучи, а пожарные и 5 поливомоечных машин производят их проливку», – рассказали в МЧС о ходе работ.

Также тлеющий мусор решили засыпать грунтом. Всего для этого на 5 самосвалах на свалку привезут 600 кубометров земли.

«В районе свалки продолжают работать специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Каждые два часа специалисты МЧС проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере, превышения ПДК не выявлено. Угрозы для населения нет», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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