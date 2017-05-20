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Публикации за 20.05.17

Шли третьи сутки: на Уралмаше до сих пор тушат свалку (ФОТО)

Шли третьи сутки: на Уралмаше до сих пор тушат свалку (ФОТО)

На Уралмаше трое суток не могут потушить несанкционированную свалку. Мусор продолжает тлеть, источая неприятный запах, дым тянется к жилым домам. Сегодня пожарные и коммунальные службы продолжают проливать отходы водой и засыпать грунтом.

Новый День: Шли третьи сутки: на Уралмаше до сих пор тушат свалку (ФОТО)

Напомним, возгорание на свалке в Орджоникидзевском районе случилось еще в ночь с 17 на 18 мая. Но до сих пор спасатели не справились с очагом. Открытого огня нет, но горючий мусор продолжает тлеть. По словам жителей Орджоникидзевского района, едкий дым тянет к домам, хотя свалка находится относительно далеко.

Новый День: Шли третьи сутки: на Уралмаше до сих пор тушат свалку (ФОТО)

Сегодня для засыпки тлеющего мусора задействованы экскаватор, 2 бульдозера и колесный трактор. Грунт для засыпки тлеющего мусора подвозят 6 самосвалов. В проливке задействованы 4 поливомоечные машины, пожарная автоцистерна, пожарный автомобиль насосно-рукавный. Открытого горения нет, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Новый День: Шли третьи сутки: на Уралмаше до сих пор тушат свалку (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

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