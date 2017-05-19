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Публикации за 19.05.17

Парк «Уральских авиалиний» пополнился новым Airbus A321: фоторепортаж из кабины пилота и салона (ФОТО)

Парк «Уральских авиалиний» пополнился новым Airbus A321: фоторепортаж из кабины пилота и салона (ФОТО)

«Уральские авиалинии» презентовали сегодня свой новый самолет – Airbus A321, выпущенный в 2016 году. До прибытия в Екатеринбург борт не совершил ни одного полета. Самолет оснащен по новым технологиям, которые позволяют экономить топливо, а расстояние кресел в салоне экономкласса расширено для большего комфорта пассажиров. NDNews.ru побывал в салоне и кабине экипажа, фоторепортаж – в нашем материале.

Airbus A321 нового поколения прибыл в Екатеринбург из Сингапура. Как рассказал сегодня генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, борт, выпущенный в 2016 году, до приобретения авиакомпанией не совершал ни одного полета – это совершенно новый самолет. «Мы привезли его из Сингапура. И самолет уже успел совершить 5 рейсов по России и СНГ и можно смело сказать: он уверенно стоит на ногах, – рассказал Сергей Скуратов. – Этот Airbus мы постараемся использовать на трассах максимальной протяженности, например, Екатеринбург – Пекин – Бангкок, где перелеты более 6 часов. Потому что благодаря шарклетам экономия топлива составляет до 4%. Также в салоне узкие кресла, шаг между ними увеличен. То есть это удобный туристический вариант».

В «Уральских авиалиниях» рассказали о характеристиках нового Airbus. Это самолет нового поколения, оснащенный аэродинамическими законцовками крыла типа «шарклет». Уникальная конструкция крыла позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета и, как следствие, сократить расход топлива до 4%. Помимо этого, новые законцовки крыла способствуют увеличению дальности полета и улучшению взлетных характеристик. Стойки шасси данных воздушных судов имеют ресурс 12 лет, увеличенный на 2 года по сравнению с предыдущими поколениями.

На лайнере используются современные пассажирские кресла, имеющие облегченную конструкцию, что дает больше пространства для пассажиров. Также на борту есть 4 кухни и 4 туалетных комнаты. Сенсорный экран передней панели бортпроводников позволяет быстро и более эффективно управлять освещением и климатом в салоне. Изображение камер наблюдения за обстановкой в переднем вестибюле при необходимости выводится на центральный монитор ECAM, что позволяет пилотам, не отвлекаясь от управления ВС, контролировать ситуацию за дверью пилотской кабины.

«Новый самолет выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 215 пассажиров. Это 12-я машина типа A321 в авиапарке «Уральских авиалиний». Лайнеры семейства Airbus относятся к числу лучших среднемагистральных самолетов и соответствуют высоким требованиям безопасности, надежности и комфорта для пассажиров», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов добавил, что через месяц в Екатеринбург прибудет «брат» нового самолета – еще один Airbus A321, выпущенный в 2016 году. Это будет уже пятая машина, приобретенная компанией в 2017 году. Таким образом, парк увеличится до 43 самолетов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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