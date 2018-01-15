«Уральские авиалинии» перевезли более 8 миллионов пассажиров за 2017 год

Пассажиропоток авиакомпании «Уральские авиалинии» в 2017 году вырос почти на четверть: услугами перевозчика воспользовались более 8 миллионов человек. На карте полетов авиакомпании появились такие города как Варшава, Венеция, Катания, Верона. Среди внутренних направлений стоит отметить новые рейсы из Екатеринбурга в Калининград, Красноярск и Якутск.

Как сообщает сегодня пресс-служба «Уральских авиалиний», всего за 2017 год был выполнен 55 681 рейс, среди них внутри страны – около 33 тысяч, на международных линиях – почти 12 тысяч и еще 11 тысяч рейсов – по странам СНГ.

Также в 2017 году воздушный парк авиакомпании пополнился пятью самолетами. Из них два воздушных судна – Airbus A321 нового поколения. Сегодня парк состоит полностью из современных и комфортабельных самолетов концерна Airbus семейства А320 – всего 43 судна (23 – А320, 13 – А321 и 7 – А319). В 2018 году запланировано приобретение еще семи самолетов.

«В 2017 году авиакомпания не только сохранила свои лидерские позиции, но, благодаря слаженной работе всех структур авиакомпании, грамотному управлению и планированию, приобрела новых клиентов, – отмечает первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. – Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы, совершенствуя программу лояльности «Крылья», мы смогли завоевать симпатии наших потенциальных клиентов. В результате этого «Уральские авиалинии» упрочили свое положение ведущего федерального перевозчика и сохранили свои позиции, стабильно занимая четвертое место среди крупнейших федеральных авиакомпаний по объему перевозок».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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