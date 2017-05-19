Росатом причислил Заречный к списку ЗАТО (ФОТО)

Публикации за 19.05.17

Представитель госкорпорации «Росатом» сегодня на Второй международной конференции по устойчивому развитию городов International Conference on Sustainable Cities в Екатеринбурге вновь дал повод говорить о том, что один из свердловских атомградов, Заречный, все же «закроют».

Выступая с докладом о роли госкорпорации в развитии городов, руководитель проектного офиса по управлению проектами развития бизнеса «Росатома» Антон Зубков причислил Заречный к списку закрытых административных территориальных образований. По его словам, атомград относится к десяти ЗАТО, где госкорпорация будет проводить пилотный проект «Городские технологии».

«Мы выявили ключевые потребности этих площадок, организовали аудит внутри отрасли, чтобы потом оказать влияние на уклад жизни этих городов. Конечно, атомграды пока не дотягивают до уровня современных городов – это точно не Сингапур. Но есть предпосылки и возможности, чтобы реализовать это развитие, есть. Не только технологическими решениями внутри отрасли. Для каждой есть свои предложения. С этой целью и реализован проект «Городские технологии», – сказал он. По его словам, одним из способов повышения качества жизни в «атомных» ЗАТО может стать создание смежных производств. В качестве примера он привел тот же Заречный с графитовым производством.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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