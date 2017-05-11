Запрет на сбор грибов, отселение нескольких улиц или обратно в ЗАТО? / В Заречном гадают, как новые правила антитеррора для АЭС отразятся на их жизни

Публикации за 11.05.17

Российское правительство приняло решение о расширении зон безопасности у объектов ядерной энергетики. В перечень попала и Белоярская АЭС в Свердловской области. Зареченцы обсуждают новый документ, переживая, что их город могут наделить «закрытым» статусом, а часть домов – отселить.

Как передает корреспондент NDNews.ru, постановление правительства РФ о создании «зон безопасности с особым правовым режимом» было опубликовано вчера. Согласно документу, в таких зонах нельзя будет находиться обычным гражданам, над ними запретят любые полеты – хоть квадрокоптеров, хоть самолетов, нельзя будет вести на их территории хозяйственную и предпринимательскую деятельность. Под ограничение попадает и недвижимость, т.к. в зоне безопасности не должно быть ни садов, ни дач, ни жилых домов. Полный список запретов прописан в ст. 31 ФЗ «Об использовании атомной энергии».

Однако границы такой территории – неясны. Из-за чего среди жителей Заречного, который находится рядом с Белоярской АЭС, поползли слухи о расселении части домов на территории города и даже о придании ему вновь статуса ЗАТО.

Скорее всего, второе опасение далеко от реальности. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе БАЭС, предполагается, что зоны безопасности ядерных объектов будут находиться в границах их санитарно-защитных зон. «В настоящее время проводится работа по уточнению границ зоны безопасности и правил обеспечения особого правового режима», – рассказали корреспонденту агентства на станции.

Необходимо уточнить, что по тому же ФЗ «Об использовании атомной энергии», вокруг АЭС, в том числе Белоярской, и до этого действовал особый режим. За периметром, внутрь которого можно попасть только по пропуску, находятся еще санитарно-защитная зона, а за ней – зона наблюдения. В обоих случаях это территории, которые гипотетически подвержены влиянию радиоактивных выбросов.

Радиус первой, как правило, составляет 3 км. На этой территории не должно быть никаких зданий, не относящихся к деятельности ядерного объекта. Под запретом – все, кроме складов и подсобок «лечебно-оздоровительных учреждений, объектов общественного питания, промышленных объектов», подведомственных АЭС. Границы зоны наблюдения шире – до 30 км, но и ограничений меньше. Например, почти весь Заречный попадает в 13-километровую зону наблюдения Белоярской АЭС (радиус рассчитывается от вентиляционной трубы энергоблока №3). Следовательно, опасаться, что город превратится в ЗАТО, не стоит.

По большому счету, новое постановление ужесточило правила в отношении санитарно-защитной зоны. БАЭС с одной стороны отделена от лишних людей водохранилищем, с другой – лесом. Ни дачных участков, ни жилых домов там нет. Зато в трехкилометровой зоне местные жители любят собирать грибы, которые растут там в изобилии. Так что новые ограничения коснутся, в основном, любителей «тихой охоты», которым придется искать себе новые места.

Правда, есть нюанс. По грубым расчетам, старая часть Заречного – улица Лермонтова и территория севернее нее – все же попадает в трехкилометровую зону. Там расположены и многоквартирные жилые дома, и коттеджи, построенные на землях ИЖС, и дачи. Если эти постройки все же попадут в зону безопасности, их будут расселять за счет Росатома. «Убытки, причиненные установлением зоны, возмещаются эксплуатирующей организацией», – говорится в федеральном законе «Об использовании атомной энергии».

Добавим, что пока никаких санкций за нарушение границ зоны безопасности пока нет. Только в середине апреля представители Росатома предложили депутатам Госдумы РФ внести поправки в КоАП – вероятно, что кодекс дополнят в этом году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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