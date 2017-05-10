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Общество

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Публикации за 10.05.17

На атомных станциях вводят особый режим защиты от террористов

На атомных станциях вводят особый режим защиты от террористов

Распоряжением российского правительства для повышения уровня антитеррористической защиты на атомных электростанциях устанавливается особый правовой режим безопасности. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Усиление мер безопасности предусмотрено в зонах ядерных установок и радиационных источников, пунктах хранения ядерных материалов всех десяти действующих российских атомных электростанций, а также хранилищах радиоактивных отходов.

Особый правовой режим начнет действовать на Балаковской АЭС (Саратовская обл.), Белоярской АЭС (Свердловская обл.), Билибинской АЭС (Чукотка), Калининской АЭС (Тверская обл.), Кольской АЭС (Мурманская обл.), Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС (Воронежская обл.), Ростовской АЭС, Смоленской АЭС, на ядерных установках: «Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации» (Воронежская обл.) и «Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих АЭС» (Чукотка).

Кроме того, в список вошли ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», ФГУП «Атомфлот» и ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.05.17

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