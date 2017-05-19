Ущерб от массового мора рыбы на Верх-Сысертском пруду оценили в 4 млн рублей

Публикации за 19.05.17

Прокурорские работники назвали сумму, в которой оценивается ущерб от массового мора рыба на Верх-Сысертском пруду.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось весной этого года в Верхней Сысерти. Тогда очевидцы рассказывали, что все берега местного водоема были усыпаны рыбой – чебаком, окунем и т.д. Свердловская природоохранная прокуратура подвела промежуточные итоги проверки по факту этого происшествия. Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, ущерб составил более 4 миллионов рублей. При этом точная причина гибели рыбы не установлена. В связи с этим проверочные мероприятия продолжаются. В них принимает участие также СКР.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

ГИБДД настаивает на ремонте Пермского и Тюменского трактов: 80% аварий на трассах происходит именно там. / В Екатеринбурге десятилетней чирлидерше изготовили искусственную кисть (ВИДЕО). / Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в екатеринбургском лицее №128. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»