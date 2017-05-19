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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

Минэкономразвития: cтавки по микрокредитам будут снижены

Минэкономразвития: cтавки по микрокредитам будут снижены

МЭР РФ, изучив причины банкротств физлиц, приняло решение об ограничении ставок по микрозаймам.

Как сообщает РАПСИ, об этом заявил замминистра Николай Подгузов на VII Петербургском международном юридическом форуме. В рамках сессии участники пытались выяснить основную причину подачи физическими лицами заявлений о банкротстве. Был проведен небольшой опрос, и большинство считает, что это – жизнь не по средствам и неуемное потребительское поведение, чуть меньше опрошенных считают, что заявления о банкротстве подают мошенники.

Заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов сказал, что образ жизни не по средствам и мошенничество близки по сути. «Хочу отметить, что в большинстве случаев банкротство провоцирует микрокредитование под большие проценты и министерство ограничит ставки по микрозаймам. Наверное, это правильное направление», – сказал Подгузов.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.05.17

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