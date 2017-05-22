Остановка по требованию / Пока тестируют новый сайт Росреестра, в стране лихорадит рынок недвижимости (ФОТО)

Публикации за 22.05.17

С 4 мая сайт Росреестра приостановил онлайн – выдачу выписок из ЕГРН с ЭЦП для нотариусов, удостоверяющих сделки купли-продажи недвижимости. Формально это связано с отладкой новой системы, когда ЕГРП и кадастровые базы данных объединяют в единый информационный сервис. Подобное уже наблюдалось в январе этого года. Сервис онлайн-выписок не работал и это вызвало огромную панику на рынке купли- продажи недвижимости. А заодно дало большой простор для махинаций. Сейчас, в мае ситуация повторяется, но теперь, кроме продажи и покупки жилья, оформления ипотечных кредитов, затруднен процесс вложения в жилье материнского капитала. Участники рынка говорят и о появившейся схеме обмана покупателей. Подробности – в материале NDNews.ru.

Еще в январе этого года представители риелторского сообщества были шокированы отсутствием возможности получения быстрых информационных выписок о состоянии объекта недвижимости – они не являются официальными документами, но позволяют оперативно выяснить – площадь помещения, его собственников, а также не появилось ли неожиданно то или иное обременение на объект недвижимости, за период, пока осуществляется сделка. Невозможность получения таких онлайн-выписок затрудняла жизнь не только профессионалам, но и частным продавцам жилья, гражданским активистам и журналистам-расследователям, ищущим незаконную недвижимость у чиновников.

Однако, официальный документ с ЭЦП – выписку из ЕГРН стоимостью в триста рублей мог получить любой желающий и сделки купли-продажи продолжали совершаться.

В мае, когда Росреестр отчитался об объединении баз данных Кадастровой палаты и Росреестра в единый ЕГРН, начались первые проблемы уже у профессионалов. Доступ к документам – речь идет о выписках для (нотариусов и хозяйствующих субъектов с ЭЦП) был перекрыт.

«Ко мне приходят клиенты заверить сделку купли-продажи жилья. Я заказываю официальную выписку из ЕГРН, в которой содержатся данные о собственниках и возможных обременениях на недвижимость. Обычно ответ приходит в течение нескольких часов, максимум на следующий день. Сейчас он не приходит вовсе. И заверять сделку без него я не имею никакого права» – рассказывает один из представителей нотариального сообщества.

Чтобы получить пресловутый документ, клиенты отправляются либо в МФЦ, либо в Росреестр для получения официальной выписки с печатью в бумажном виде. Это стоит триста рублей и срок изготовления документа доходит до пяти дней. Сейчас МФЦ Екатеринбурга заполнены людьми, пришедшими за ключевой выпиской, позволяющей закрыть сделку купли-продажи.

«Проблема еще в том, что недобросовестный продавец за эти пять дней может взять кредит и квартиру оставить в качестве залога. А выписка из ЕГРН будет чистой – поскольку выдавалась до выдачи кредита, и у новых собственников квартиры могу возникнуть серьезные проблемы, когда они узнают, что купленное жилье де-факто им не принадлежит . Бывают случаи, что продавцы сами не знают о своих долгах и у же к новым владельцам приходят судебные приставы», – сообщила президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова.

Отметим, что более образованные покупатели перед регистрацией сделки в Росреестре ранее заказывали информационные выписки , чтобы проверить не появилось ли у их будущего жилья неожиданных сюрпризов в виде, например, залога. Однако, как говорят, наши источники в нотариальном сообществе, увы, это работает не всегда. Нередко в таких выписках обременение не указывается и ошибка вполне возможна. И это еще не все.

«Создаются определенные проблемы и с материнским капиталом. В случае, если он вкладывается в жилье, то оформление долей детям невозможно без официальной выписки из ЕГРН с ЭЦП», – рассказывает еще один нотариус.

Отметим, что о проблеме заговорили уже и во властных структурах. На прошлой неделе в мэрии проходило совещание, посвященное недвижимости, где присутствовали представители нотариата и уральской палаты недвижимости. В том числе, обсуждался и вопрос возможных мошенничеств, связанных со сбоями в выдаче выписок, но пока таковых зафиксировано не было.

В Управлении Росреестра Свердловской области не смогли пояснить, когда система выдачи онлайн-выписок будет отлажена, сообщив, что вопрос находится в ведении центрального аппарата.

Екатеринбург, Максим Бородин

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