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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

Сервисы Росреестра вновь заработали – рынок недвижимости приходит в норму

Сервисы Росреестра вновь заработали – рынок недвижимости приходит в норму

Сервисы ЕГРН с ЭЦП для нотариусов вновь заработали – таким образом двуухнедельная заминка на рынке купли-продажи недвижимости завершилась.

Об этом NDNews.ru сообщили сразу два участника рынка, соответственно, сделки сейчас осуществляются вовремя и работа электронных сервисов пришла в норму. Напомним, что в этот понедельник мы сообщили о том, что рынок недвижимости лихорадит из-за того, что официальный сайт Росреестра перестал выдавать выписки из ЕГРН с ЭЦП, без которых нотариус не может удостоверить сделку. В результате людям приходилось обращаться непосредственно в офисы Росреестра или МФЦ, где изготовлялась официальная бумага в течение четырех рабочих дней. Это вызывало некоторую озабоченность участников рынка – поскольку за время изготовления документа в бумажном виде ,недобросовестный продавец мог бы оставить на недвижимости то или иное обременение. В самом Росреестре объясняли технические неполадки тестированием новой системы – в которую объединили данные о недвижимости и базу Кадастровой палаты.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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