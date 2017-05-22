В устав города вносят поправки: о действиях при аресте Ройзмана и увольнении Якоба губернатором

Публикации за 22.05.17

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу пакет поправок в устав муниципалитета, уточняющих полномочия главы города, требования к квалификации сити-менеджера, а также порядок замены муниципальных руководителей в случае их ареста. Также в документе вновь приводятся «технические» изменения в положение об организации публичных слушаниях в Екатеринбурге, которые депутаты отклонили месяц назад.

Как передает корреспондент NDNews.ru, поправки исключают право главы Екатеринбурга формировать, преобразовывать или упразднять районы города. В новой редакции появляется формулировка «район города не является муниципальным образованием», что фактически означает победу мэрии в многолетней войне против областного варианта реформы МСУ, который изначально предполагал разделение Екатеринбурга на 7 самостоятельных муниципалитетов.

Помимо этого, глава города лишается права решающего голоса на заседаниях городской думы – ранее эту норму для всех глав муниципалитетов упразднили Госдума и Заксобрание Свердловской области. Стоит отметить, что за четыре года на посту мэра Евгений Ройзман ни разу не воспользовался данным правом, так как екатеринбургские депутаты даже по самым резонансным вопросам никогда не голосовали поровну. Также новая редакция устава позволяет главе города участвовать в управлении политической партией, совета МО Свердловской области и иных общественных организациях.

Изменения в устав касаются и требований к квалификации главы администрации Екатеринбурга. Сити-мендежер должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета и магистратуры, а также стаж муниципальной службы не менее шести лет.

Кроме того, документ прописывает новые обстоятельства досрочного прекращения полномочий мэра и руководителя администрации города – это может быть арест должностных лиц по решению суда. В случае заключения под стражу главы города, его обязанности по организации работы думы возлагаются на вице-спикера, а остальные полномочия может исполнять либо сотрудник мэрии, либо депутат по решению гордумы. В случае ареста, временного отстранения от работы или досрочной отставки руководителя администрации города его полномочия возлагаются на его первого заместителя (на данный момент это Алексей Кожемяко). Также в документе отмечается, что контракт с сити-менеджером может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора Свердловской области – этот пункт вступает в силу, если глава горадминистрации нарушит ограничения антикоррупционного законодательства.

Помимо этого, в проекте поправок вновь указывается отмена обязательных публичных слушаний по внесению изменений в устав муниципалитета в том случае, если эти изменения дословно цитируют региональные и федеральные законы. Ранее аналогичное предложение на думу выносил депутат Александр Смолин, но народные избранники отказались поддержать его инициативу. В новой редакции устава предлагается точно такая же формулировка, за которую не стали голосовать депутаты в апреле этого года.

Добавим, что предложенные мэрией поправки в городской устав направлены на приведение главного муниципального документа в соответствие с рядом федеральных и областных законов. Дата рассмотрения проекта в городской думе пока не назначена.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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