«Слепая курица» Свердловской области: скандальная птицефабрика выживает за счет субсидий и раздает контракты «своим» подрядчикам

Публикации за 22.05.17

Птицефабрика «Рефтинская» рискует в очередной раз оказаться уличенной в нечистоплотной работе. На этот раз – в результате деятельности ее экс-гендиректора Николая Топоркова. В редакции NDNews.ru оказался отчет о проверке ревизионной комиссии финансового состояния областного актива. Документы прямо указывают: предприятие фактически живет за счет субсидий и банковских кредитов, восстановление платежеспособности под вопросом, вероятность банкротства высока. На фоне этого бывший гендиректор выплачивал себе небывалые премиальные и отдавал большую часть госконтрактов аффилированной с ним компании. Подробности – в материале NDNews.ru.

Очередной виток скандалов на птицефабрике, на 100 % принадлежащей МУГИСО, прогнозировался с середины прошлого года, когда Николай Топорков ушел в отставку. Это событие подавалось как добровольное решение руководителя предприятия, однако вызывало сомнения: г-н Топорков руководил птицефабрикой до конца 2010 года, но после проиграл «аппаратную борьбу» и был вынужден уйти, его должность занял протеже прежнего министра сельского хозяйства Ильи Бондарева Владимир Вальчук. После махинаций на госпредприятии Вальчук стал фигурантом уголовного дела (и был отпущен по амнистии), а Топорков вернул себе свое кресло директора. И, по данным источников NDNews.ru, добровольно оставлять доходное место руководителя областного предприятия не собирался. Поэтому его отставка дала повод для слухов о новых проблемах на предприятии. Сейчас обязанности гендиректора исполняет Олег Попов, актив в этом году выставлен на приватизацию. И учредитель птицефабрики направил своих ревизоров для изучения финансового положения. Отчет ревизионной комиссии способен пролить свет на внезапное решение Топоркова «уйти на пенсию».

Ревизоры, проанализировав активы акционерного общества за 2013-2016 годы, делают вывод о проблемах компании в погашении своих обязательств. «Организация не способна погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), которые составляют только лишь 9 % от достаточной величины. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае у Общества недостаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств (24 % от необходимой величины)», – сообщают контролеры.

Основные финансовые показатели на первый взгляд ахового впечатления не производят: с 2014 года удается увеличивать выручку, наращивать прибыль от продаж. Но при этом чистая прибыль предприятия постепенно сокращается. С 40,6 млн рублей в 2013 прибыль, оставшаяся после всех обязательных платежей, к 2016 году сокращается до суммы чуть более 9,8 млн рублей. Поступления постепенно сжирают долги. В отчете комиссии в числе негативных сторон финансовой деятельности: зависимость оборота от кредитов (собственные средства составляют менее половину), а под графой «критические» значатся минусовое значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, низкий коэффициент текущей ликвидности и крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. Далее комиссия заявляет о невозможности восстановления платежеспособности в ближайшее время и рассчитывает прогноз банкротства птицефабрики, по используемой методике (Z-счет Альтмана) оценка «высокая вероятность банкротства» выставляется при показателе от 1,1 и менее. Рефтинская получила 0,84. Кредитная политика оценивается как высокая.

Другими словами, птицефабрика за три года от весьма неэффективных показателей скатилась практически до состояния экономического трупа. Будь это общество в руках частных акционеров, то у него было бы два пути: либо смена гендиректора как показывающего неэффективный стиль работы, либо банкротство. Однако речь идет о предприятии, на 100 % являющемся собственностью государства. Потому выход из сложившейся ситуации находится (по крайней мере, до той поры, пока у учредителя не возникнет острая потребность пересмотреть свои расходы). Итак, согласно отчету, имеющемуся в распоряжении NDNews.ru, в 2016 году бюджетная субсидия птицефабрике составила 84 млн рублей. Это 67,7 % от всех прочих доходов (то есть доходов, полученных не от реализации продукции). В предыдущие годы также выделялись серьезные субсидии. «Если исключить из состава прочих доходов сумму полученной бюджетной субсидии, то финансовые результаты Общества за 2014, 2015 и 2016 годы являются отрицательными», – сообщается в отчете. В прочих расходах птицефабрики большая часть – это покрытие процентов за кредиты. Другими словами, ежегодно в птицефабрику вливаются миллионы из казны, из денег налогоплательщиков, но к восстановлению платежеспособности это не приводит.

Зато приводит к некоторым другим результатам. Так, ревизоры проанализировали закупочную деятельность птицефабрики. Как оказалось, контракты на госзакупках разыгрываются не с безупречной чистотой и прозрачностью. Во-первых, проверяющие заметили, что победитель аукциона не всегда избирается в соответствии с заявленными требованиями. А во-вторых, только за 2016 год 600 договоров на 1,5 млрд рублей ушли ООО «Свердловский комбинат хлебопродуктов». Это самый крупный поставщик птицефабрики (на долю компании приходится 32 %) и заодно – аффилированная с Топорковым компания.

Следующий момент, на котором поймали Топоркова – выписывание себе премий. «Несмотря на то, что показатели Общества не соблюдены, по сравнению с установленными в трудовом договоре руководителя, Топоркову Н. В. в 2016 году выплачена квартальная премия в сумме 856 тыс. руб». За 2016 год, как указано в документах, начисления Топоркову составили 4 млн 290 тысяч рублей. Добавим, рядовые сотрудники компании за тот же период части премий лишились – NDNews.ru писал об этом ранее, в середине 2016 года вышел приказ об урезании премий сотрудникам – в связи со «снижением финансово-экономических показателей работы предприятия» (документ имеется в распоряжении редакции).

Кроме этих скандальных подробностей в отчете указываются и другие факты, ставящие под сомнение заинтересованность экс-гендиректора в повышении эффективности работы предприятия – например, получив убытки от падежа птицы, фабрика не стала взыскивать их с поставщика; есть свидетельства о неэффективной ценовой политике, по трем видам реализации продукции (готовая из свинины и говядины, продажа продукции общепита и продажа мяса КРС) убыток составил 40,5 млн и т.д.

По данным источников NDNews.ru, увольнение Топоркова может быть связано с недовольством учредителя такими показателями работы, тем более в сложившейся экономической ситуации. Не исключено, что топ-менеджеру хоть и позволили «уйти по собственному», санкции к нему все-таки будут применены. «До тех пор, пока с учредителем поддерживаются какие-то отношения, директор госпредприятия может спать спокойно, ОБЭП к нему вряд ли постучит. Тут если и усматриваются «экономические» статьи УК – то такие, для возбуждения дел по которым необходимо заявление от учредителя. Но в ситуации с бывшим руководителем уверенным быть нельзя ни в чем, при любом раскладе. Попытка бегства с тонущего корабля всегда жестоко карается, это понятно. Но расставание «по взаимному согласию» ничего не гарантирует: где гарантии, что о старых добрых отношениях вспомнят, если где-то выплывет информация о столь «интересных» схемах», – говорят собеседники агентства.

Екатеринбург,, служба информации РИА «Новый День»

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