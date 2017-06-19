ФНС снова банкротит Талицкий мясокомбинат, подконтрольный госактиву

Федеральная налоговая служба снова подала иск о банкротстве Талицкого мясокомбината. Сумма требований – почти 2 миллиона рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в картотеке Арбитражного суда Свердловской области появился иск ФНС к ЗАО «Талицкий мясокомбинат», налоговая просит признать должника банкротом, сумма требований – 1,9 млн рублей. Аналогичный иск с требованиями на 1,2 млн рублей служба подавала в сентябре 2016 года. В декабре решением суда дело было прекращено: предприятие частично погасило задолженность, остаток долга составлял чуть более 100 тысяч рублей, а такая сумма, согласно законодательству, не может стать основанием для банкротства.

ЗАО «Талицкий мясокомбинат» через ООО «Рекапинг» принадлежит скандально известной Рефтинской птицефабрике (собственность МУГИСО). Рефтинская в 2012 году за десятки миллионов рублей приобрела доли 99,99% в уставных капиталах трех фирм: ООО «ТД «Талицкий мясокомбинат», ООО «Рекапинг», ООО «Комбинат мясной «Талицкий». Все три фирмы принадлежали Вальчуку (экс-директор птицефабрики) и Владимиру Гребневу (замминистра сельского хозяйства области), после чего предприятия получили внушительные займы под проценты от Рефтинской птицефабрики, которые впоследствии не были выплачены. К примеру, ЗАО «Талицкий мясокомбинат» получил в долг 20 миллионов рублей до конца 2013 года.

Работала и другая схема обогащения этих предприятий: ООО «Комбинат мясной Талицкий» осуществлял Рефтинской поставку мяса по завышенным чуть ли не в два раза ценам, а фабрика обратно мясокомбинату поставляла уже готовый обработанный товар по заниженным в сравнении со среднерыночными ценам. Аналогичные договоры были заключены с ООО «ТД «Талицкий мясокомбинат», ЗАО «Талицкий мясокомбинат» и неким ООО «К-Трейд». То есть фактически Рефтинская работала себе в убыток, платила зарплату персоналу, в то время как мясные предприятия, принадлежавшие семье и близким Вальчука, «наваривались» на продаже производимого даже не ими мяса и готовой продукции. Позже Вальчук был осужден за хищения, правда, в колонию он не попал – его амнистировали.

Добавим, ТД «Талицкий мясокомбинат» уже признан банкротом – по заявлению птицефабрики, открыто конкурсное производство до октября 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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