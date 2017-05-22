Заместитель Бородина обогнал шефа по доходам на 1,3 млн рублей / Опубликованы сведения о декларациях свердловских силовиков

Публикации за 22.05.17

Начальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин и его заместители отчитались о своих доходах. Сведения о декларациях силовиков появились на сайте МВД России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в 2016 году главный свердловский силовик, согласно опубликованной декларации, заработал 2 миллиона 584 тысячи рублей (годом ранее его доход составил 2 миллиона 298 тысяч рублей). Список имущества Михаила Бородина не претерпел изменений. Он по-прежнему имеет в собственности квартиру площадью почти 102 квадратных метра и еще одну – в пользовании (97 «квадратов»). Личного автомобиля у него нет, зато есть прицеп МЗСА 2008 года выпуска.

Супруга Бородина в прошлом году официально заработала 429 тысяч рублей (на 50 тысяч больше, чем в 2015 году). Она имеет в собственности земельный участок в 11 соток и парковочное место.

Что касается заместителей начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, то генерал-майор Петр Кривегин заработал в 2016 году 3 миллиона 874 тыс. рублей (за 2015 год его декларация содержала цифру в 1 млн 506 тыс. рублей). Он обогнал своего шефа на 1 миллион 300 тысяч рублей. Два других заместители Бородина смотрятся куда скромнее. Так, Владимир Миронов заработал 1 миллион 672 тысяч рублей, а Владимир Романюк – 1 миллион 600 тысяч рублей.

В собственности Кривегина загородный дом 358 квадратных метров и участок в 10 соток, а также доля в квартире площадью 83,4 «квадрата». Среди транспорта – только квадроцикл Yamaha и прицеп, хотя годом ранее силовик декларировал внедорожник Nissan Patrol. Супруга Кривегина в 2016-ом заработала 942 тыс. рублей, в ее собственности – доля в квартире и BMW X3.

В свою очередь Владимир Романюк владеет долей в квартире, домом в 269 «квадратов». Также в его пользовании дом гостиничного типа и еще одна квартира. У Миронова – два земельных участка, овощная яма и баня в пользовании. Также заместитель Бородина имеет два автомобиля – Chevrolet Niva и Nissan X-trail. Супруга Миронова владеет квартирой в 107 квадратных метров, гараом, ее доход за 2016 год – 613 тыс. рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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