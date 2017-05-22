NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.05.17

Главный свердловский следователь заработал за год 3,2 млн рублей

Главный свердловский следователь заработал за год 3,2 млн рублей

Вместе с полицейскими о своих доходах отчитались сотрудники СУ СКР по Свердловской области. Сведения об их декларациях появились на сайте Следственного комитета России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, руководитель свердловского СК Валерий Задорин за 2016 год задекларировал 3,2 млн рублей (столько же было указано за 2015 год). Из недвижимости у него только служебная квартира на 114,7 кв. м, в личном имуществе – мотовездеход. У его супруги есть земельный участок в 1,4 га и квартира в 85,5 кв. метров.

Первый заместитель руководителя управления Михаил Бусылко задекларировал почти 2,5 млн рублей (в прошлом году было 2,2 млн рублей). В собственности у него гаражный бокс, квартира и еще две – в пользовании. Три остальных зама Задорина (Казеко, Колбасин и Невгад) заработали от 2,2 до 2,9 млн рублей. Примечательно, что Невгад владеет «Тойотой Камри» и автомобилем «Ока», Колбасин – мотоциклом BMW, внедорожником «Honda CR-V», Казеко – «Тойотой Камри». У каждого имеются квартиры, загородные дома и земельные участки.

Добавим, что начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин заработал в прошлом году 2 млн 584 тысячи рублей. По доходам его опередил заместитель Петр Кривегин (3 миллиона 874 тыс. рублей). Два других зама Бородина смотрятся скромнее: Владимир Миронов заработал 1 миллион 672 тысяч рублей, а Владимир Романюк – 1 миллион 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

В УрГПУ студентов заставляют писать рефераты на тему «Либерализм как угроза РФ» (ФОТО). / В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ). / Заместитель Бородина обогнал шефа по доходам на 1,3 млн рублей. Опубликованы сведения о декларациях свердловских силовиков.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter