Главный свердловский следователь заработал за год 3,2 млн рублей

Публикации за 22.05.17

Вместе с полицейскими о своих доходах отчитались сотрудники СУ СКР по Свердловской области. Сведения об их декларациях появились на сайте Следственного комитета России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, руководитель свердловского СК Валерий Задорин за 2016 год задекларировал 3,2 млн рублей (столько же было указано за 2015 год). Из недвижимости у него только служебная квартира на 114,7 кв. м, в личном имуществе – мотовездеход. У его супруги есть земельный участок в 1,4 га и квартира в 85,5 кв. метров.

Первый заместитель руководителя управления Михаил Бусылко задекларировал почти 2,5 млн рублей (в прошлом году было 2,2 млн рублей). В собственности у него гаражный бокс, квартира и еще две – в пользовании. Три остальных зама Задорина (Казеко, Колбасин и Невгад) заработали от 2,2 до 2,9 млн рублей. Примечательно, что Невгад владеет «Тойотой Камри» и автомобилем «Ока», Колбасин – мотоциклом BMW, внедорожником «Honda CR-V», Казеко – «Тойотой Камри». У каждого имеются квартиры, загородные дома и земельные участки.

Добавим, что начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин заработал в прошлом году 2 млн 584 тысячи рублей. По доходам его опередил заместитель Петр Кривегин (3 миллиона 874 тыс. рублей). Два других зама Бородина смотрятся скромнее: Владимир Миронов заработал 1 миллион 672 тысяч рублей, а Владимир Романюк – 1 миллион 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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