В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ)

Публикации за 22.05.17

В Свердловской области провели конкурс по выбору оператора, который будет обслуживать стенд региона на выставке «Иннопром», кормить гостей Среднего Урала бутербродами и развлекать музыкой. На лот стоимостью больше 66 млн рублей, которые заплатит бюджет Свердловской области, заявились только две компании, обе входят в ГК «Формика».

В апреле этого года департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по выбору подрядчика, который будет заниматься стендом региона на «Иннопроме». Начальная цена контракта составила 66,5 млн рублей. За эти деньги свердловские власти рассчитывают получить от победителя конкурса стенд в категории «Престиж» с переговоркой, плазменными панелями и кожаными диванами. Также оператор должен будет накормить гостей бутербродами и напоить чаем и кофе. В сумму включена и организация губернаторского приема.

На конкурс заявились только две компании – ООО «Формика» и ООО «Бизнес ивент». Обе входят в структуру ГК «Формика».

Первая предложила цену в 66,5 млн рублей, вторая – в 65,7 млн рублей. Победу отдали «Бизнес ивенту», гендиректором которого числится, согласно выписке из ЕГРЮЛ, Кира Дарбинян. На своей странице в Facebook местом работы она указала все ту же «Формику».

Тем не менее, де-юре все законно. Формально ООО «Формика» и ООО «Бизнес ивент» – это два разных юридических лица с разными адресами и учредителями.

Интересно, что в прошлые годы затраты на организацию стенда Свердловской области на «Иннопроме» были существенно ниже. В частности, в 2015 году бюджет отдал за свою экспозицию порядка 9,5 млн рублей, а в прошлом – 6,7 млн рублей. Нелишним будет напомнить, что год назад между Свердловской областью и оператором «Иннопрома», которым является ГК «Формика», было подписано соглашение о том, что выставка передается на 10 лет в аренду организаторам, а регион прекращает финансирование проекта. Ранее в год казна Среднего Урала тратила по 100 млн рублей на каждый «Иннопром», однако фактически область продолжает тратить бюджетные деньги на выставку. «Сейчас «Иннопром» уже не ребенок, он вырос, и его пора отпустить из бюджетной семьи», – ранее заявлял в интервью ТАСС вице-президент «Формики» Антон Атрашкин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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