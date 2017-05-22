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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ)

В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ)

В Свердловской области провели конкурс по выбору оператора, который будет обслуживать стенд региона на выставке «Иннопром», кормить гостей Среднего Урала бутербродами и развлекать музыкой. На лот стоимостью больше 66 млн рублей, которые заплатит бюджет Свердловской области, заявились только две компании, обе входят в ГК «Формика».

В апреле этого года департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по выбору подрядчика, который будет заниматься стендом региона на «Иннопроме». Начальная цена контракта . За эти деньги свердловские власти рассчитывают получить от победителя конкурса стенд в категории «Престиж» с переговоркой, плазменными панелями и кожаными диванами. Также оператор должен будет накормить гостей бутербродами и напоить чаем и кофе. В сумму включена и .

На конкурс заявились только две компании – ООО «Формика» и ООО «Бизнес ивент». Обе входят в структуру ГК «Формика».

Новый День: В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ)

Первая предложила цену в 66,5 млн рублей, вторая – в 65,7 млн рублей. Победу отдали «Бизнес ивенту», гендиректором которого числится, согласно выписке из ЕГРЮЛ, Кира Дарбинян. На своей странице в Facebook местом работы она указала все ту же «Формику».

Новый День: В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ)

Тем не менее, де-юре все законно. Формально ООО «Формика» и ООО «Бизнес ивент» – это два разных юридических лица с разными адресами и учредителями.

Новый День: В Свердловской области провели многомиллионный аукцион с участием двух фирм, представляющих одну и ту же группу компаний (СКРИНЫ)

Интересно, что в прошлые годы затраты на организацию стенда Свердловской области на «Иннопроме» были существенно ниже. В частности, в 2015 году бюджет отдал за свою экспозицию порядка , а в прошлом – 6,7 млн рублей. Нелишним будет напомнить, что год назад между Свердловской областью и оператором «Иннопрома», которым является ГК «Формика», было подписано соглашение о том, что выставка передается на 10 лет в аренду организаторам, а регион прекращает финансирование проекта. Ранее в год казна Среднего Урала тратила по 100 млн рублей на каждый «Иннопром», однако фактически область продолжает тратить бюджетные деньги на выставку. «Сейчас «Иннопром» уже не ребенок, он вырос, и его пора отпустить из бюджетной семьи», – ранее заявлял в интервью вице-президент «Формики» Антон Атрашкин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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