В УрГПУ студентов заставляют писать рефераты на тему «Либерализм как угроза РФ» (ФОТО)

Публикации за 22.05.17

В Уральском педагогическом университете студентов, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», обязывают писать рефераты об угрозе либерализма и толерантности для страны.

Об этом NDNews.ru рассказали сами студенты. По их словам, это инициатива преподавателя кафедры анатомии и физиологии Сергея Майфата. В качестве своего рода домашнего задания для пропускавших его лекции он заставлял писать рефераты на темы «Либерализм как угроза РФ» или «Влияние либералов на безопасность жизнедеятельности».

Пример задания для студентов

В разговоре с корреспондентом NDNews.ru Майфат выразил убеждение, что либеральные ценности, и в особенности толерантность, несут серьезную угрозу для страны. Правда, он признал, что в учебном плане подобного рода темы не предусмотрены, и заявил, что рефераты писать предлагалось добровольно. И пока ни один студент работу не выполнил.

«Рефераты пишут только те студенты, которые отсутствовали на занятиях. Задание написать реферат на тему «Либерализм как новая угроза безопасности жизни человека» получили только трое студентов в рамках раздела «Чрезвычайные ситуации социального характера» (дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»). Их задача раскрыть в работе тему противоречий и конфликтов как таковых. В целом обучение в вузе не несет никакой идеологической окраски», – сообщила Юлия Афанасьева, руководитель пресс-службы УрГПУ, добавив, что рефераты про угрозу либерализма используют как альтернативу индивидуальной работы со студентами-должниками.

Екатеринбург, Максим Бородин

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