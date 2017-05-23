Доцент УрГПУ, прославившийся рефератами об угрозе либерализма, на учебном семинаре раскритиковал Собчак и ЛГБТ / Он отрицает, что критиковал терпимость и либерализм (ВИДЕО)

Публикации за 23.05.17

Ставший знаменитостью доцент УрГПУ Сергей Майфат сегодня прокомментировал свои ксенофобские высказывания NDNews.ru – он сообщил, что никого не обязывал писать рефераты об угрозе либерализма, пытался препятствовать съемке и полноценно общаться отказался.

Между тем, как сообщили нам студенты УрГПУ на условиях анонимности, перед этим половину занятия Майфат по традиции также посвятил актуальным проблемам современности, которые должны обеспечить безопасность жизнедеятельности студентов. В этот раз он обрушился с критикой на Ксению Собчак и ЛГБТ-сообщество. Напомним, что Собчак призвала Владимира Путина снять с повестки тему геев, которые подвергаются средневековой травле. Сергей Майфат счел нужным в рабочее время опровергнуть данные заявления, заявив, что в стране у ЛГБТ-сообщества проблем нет. После чего он вышел к дежурившей в коридоре съемочной группе NDNews.ru, заявив, что никогда не делал подобных заявлений и никогда не общался с журналистами по телефону (запись разговора мы выкладываем в качестве доказательства обратного), после чего неожиданно переменил точку зрения, сообщив, что не воспринимает телефонные звонки как средство коммуникации. Добавим, что сегодня в общении со СМИ кандидат педагогических наук заявлял, что ставит в один ряд термины «либерал», «экстремист» и «террорист».

В беседе с корреспондентом NDNews.ru проректор УрГПУ Светлана Минюрова не стала утверждать, что работники подобной квалификации портят репутацию вуза и должны быть уволены, но заявила, что будет проведена беседа с Сергеем Майфатом – на предмет соответствия учебному плану его словоизвержений на злободневные темы в служебное, оплачиваемое университетом, время.

Напомним, накануне NDNews сообщал, что преподаватель педагогического университета на лекциях по безопасности жизнедеятельности заставляет пропустивших лекции писать рефераты об угрозе либерализма для страны и жизнедеятельности и периодически произносит в рамках учебного процесса пропагандистские речи.

Запись разговора с преподавателем смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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