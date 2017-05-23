Екатеринбург поборется за право проведения Expo-2025 с Парижем, Баку и Осакой

Публикации за 23.05.17

Международное бюро выставок закончило прием заявок от кандидатов на проведение Expo-2025. Четвертой страной-претендентом стал Азербайджан. Таким образом, Екатеринбург поборется за право проведения выставки с Парижем, Баку и Осакой.

Напомним, накануне правительство России подало официальную заявку в Международное бюро выставок на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025 в Екатеринбурге. Делегат России в организации Александр Теров передал генсеку Висенте Лоссерталесу письмо, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тема заявки Екатеринбурга – «Меняя мир: Инклюзивные инновации – для наших детей и будущих поколений». Выставку в уральской столице предполагается провести с 2 мая по 2 ноября 2025 года.

На проведение Expo-2025 также претендуют Париж и Осака. Последним вчера вечером заявку подал Азербайджан. Баку заявился с темой «Человеческий капитал», – сообщается на сайте МБВ. Таким образом, соревноваться за право проведения выставки будут четыре страны.

Напомним, ранее Екатеринбург боролся за право организовать у себя выставку Expo-2020, но победу в конкурсе одержал Дубай.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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