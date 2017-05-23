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Публикации за 23.05.17

На Урале бывшего зэка, зарубившего четырех человек, приговорили к пожизненному сроку (ФОТО)
Фото Валерия Горелых

На Урале бывшего зэка, зарубившего четырех человек, приговорили к пожизненному сроку (ФОТО)

В Свердловском областном суде вынесли приговор по громкому делу об убийстве четырех человек в поселке Монетном. Бывший зэк Юргис Багауыв обиделся на собутыльников и зарубил их топором, после чего устроил пожар.

Напомним, резонансная история произошла в конце прошлого года. 29 декабря при разборе завалов сгоревшего частного дома по улице Советской в поселке Монетном были обнаружены тела двух женщин 1971 и 1972 годов рождения и двух мужчин 1964 и 1949 годов рождения. Незадолго до этого в дежурную часть отдела полиции Березовского обратилась девушка, которая беспокоилась за свою мать, проживавшую по данному адресу, – та несколько дней не отвечала на телефонные звонки. В ходе проверки выяснилось, что пожар в доме произошел 26 декабря, а тела принадлежат пропавшей женщине и трем ее знакомым. Выяснилось также, что с этой компанией выпивал ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, мужчина по кличке «Паровоз».

Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же, считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта. Примерно около 2-4 часов ночи Багауыв взял топор и сначала зарубил двух спящих на диване событульников, затем прошел в другую комнату и расправился еще с двумя. После чего решил избавиться от следов преступления – кинул трупы в подвал, поджег шторы в дверях между гостиной и спальней, раскидал по дому горящие газеты.

Новый День: На Урале бывшего зэка, зарубившего четырех человек, приговорили к пожизненному сроку (ФОТО)

Его арестовали 4 января 2017 года. Обвинения были предъявлены по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство четырех лиц»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»).

В ходе расследования уголовного дела вину обвиняемый признал в полном объеме. Экспертиза признала мужчину вменяемым. Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, на этот раз, учитывая прошлые судимости, Багауыв приговорен к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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