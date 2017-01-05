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Публикации за 05.01.17

Свердловские сыщики раскрыли массовое убийство в поселке Монетном: преступник устроил пожар, чтобы скрыть четыре трупа (ФОТО)
Фото В.Н. Горелых

Свердловские сыщики раскрыли массовое убийство в поселке Монетном: преступник устроил пожар, чтобы скрыть четыре трупа (ФОТО)

Сыщики уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из Березовского задержали подозреваемого убийстве четырех человек в поселке Монетном. Им оказался трижды судимый мужчина по кличке Паровоз. По версии следствия, рецидивист жестоко расправился с участниками застолья, к которым пришел в гости, а затем поджог дом, чтобы скрыть следы тяжкого преступления.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, жертвы убийцы были найдены 29 декабря при разборе завалов сгоревшего частного дома по улице Советской в поселке Монетной. В подполе сыщики обнаружены тела двух женщин 1971 и 1972 годов рождения и двух мужчин 1964 и 1949 годов рождения. Незадолго до этого в дежурную часть отдела полиции Березовского обратилась девушка, которая беспокоилась за свою мать, проживавшую по данному адресу – та несколько дней не отвечала на телефонные звонки. В ходе проверки выяснилось, что пожар в доме произошел 26 декабря, а тела принадлежат пропавшей женщине и трем ее знакомым.

Также прибывшие на место полицейские и сотрудники СК выяснили, что в день убийства в доме находился еще один человек, который исчез. Его объявили в розыск, а фотографию направили дежурившим нарядам. 4 января 2017 года мужчина был арестован сыщиками на территории Березовского.

«Подозреваемым оказался ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист 1970 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу «Паровоз». Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году. С тех пор подрабатывал, где и кем придется, в том числе, кольщиком дров. Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же, считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта. Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес «Паровоз» воспринял, как руководство к незамедлительной расправе над обидчиками и схватился за топор. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тела убитых людей в яму, а дом поджог, напрасно думая, что таким образом удастся избежать ответственности. Сейчас он коротает новогодние праздники в стенах изолятора временного содержания территориального отдела полиции», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Новый День: Свердловские сыщики раскрыли массовое убийство в поселке Монетном: преступник устроил пожар, чтобы скрыть четыре трупа (ФОТО)

В следственном управлении СКР по Свердловской области добавили, что 46-летнему уроженцу города Березовскогой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Допрошенный обвиняемый свою вину полностью признал. За совершение убийства 4 человек ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По уголовному делу проводятся судебные медицинские экспертизы тел погибших в целях установления давности и точной причины смерти, судебная генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также в ходе следствия будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения очага и причины возгорания, по ее итогам будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий обвиняемого по ст.167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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