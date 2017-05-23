В Екатеринбурге двухлетний мальчик выжил, упав с 10 этажа

Публикации за 23.05.17

В Екатеринбурге с 10 этажа выпал двухлетний ребенок. Мальчик выжил, сейчас он находится в больнице.

ЧП случилось 21 мая, в полицию о падении ребенка 2015 года рождения сообщили медики. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, ребенок выпал с 10 этажа дома на Большакова. В это время в квартире находились мать ребенка и его дядя. Но мужчина был в другой комнате, а женщина вышла на кухню, чтобы налить мальчику воды. Когда она вернулась, то увидела открытое окно. Глянув вниз, женщина обнаружила своего ребенка лежащим внизу.

Когда женщина спустилась вниз, ребенка держал на руках мужчина, который во время ЧП проходил мимо, вызвали скорую помощь, мальчика экстренно госпитализировали. Судя по всему, падение ребенка смягчили ветви деревьев, растущих под окнами многоэтажки. Кроме того, грунт, на который он упал, мягкий и сыпучий.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, определяется тяжесть вреда, причиненного здоровью мальчика. Мать уже рассказала, что несколько дней назад мальчик научился подбираться к окну по батарее. Сейчас следователем СКР истребован и анализируется характеризующий материал на всех членов этой семьи. Проводятся опросы и иные необходимые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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