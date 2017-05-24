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Екатеринбург

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Публикации за 24.05.17

На Уралмаше из окна выпал трехлетний ребенок

На Уралмаше из окна выпал трехлетний ребенок

В Екатеринбурге случилось очередное ЧП, связанное с недосмотром за детьми и открытыми окнами. На Уралмаше с третьего этажа выпал ребенок, его с травмами отвезли в больницу.

Трагедия произошла сегодня утром на проспекте Орджоникидзе. Трехлетний малыш выпал из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. В это время в квартире находилась его бабушка. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Как рассказал руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России Игорь Юдин, сейчас проводится осмотр места происшествия и опросы возможных очевидцев. Подробности случившегося уточняются, в том числе – условия, в которых воспитывается малыш. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Напомним, аналогичное ЧП случилось 21 мая на улице Большакова. Двухлетний малыш выпал с 10 этажа, пока его мама была в другой комнате. Падение ребенка смягчили ветви деревьев, растущих под окнами многоэтажки. Кроме того, грунт, на который он упал, оказался мягким и сыпучим. Тем не менее, он получил тяжелые травмы. Как уточнили корреспонденту NDNews.ru сегодня в пресс-службе горздрава, ребенок находится в реанимации, у него сочетанная травма, травма легкого, сердца, ЗЧМТ, сломана ключица. Медики борются за его жизнь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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